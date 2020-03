Litwa: aptekarz nadal będzie zobowiązany do wydania najtańszego leku

Litewski rząd zezwolił na kontynuację trybu zobowiązującego do wydania pacjentowi najtańszego leku refundowanego. Regulację krytykuje część lekarzy i przedstawicieli organizacji pacjenckich.

Według gabinetu ministrów, taki tryb ma zagwarantować możliwość nabycia potrzebnego leku przez pacjentów za najniższą cenę. W październiku sąd uznał taki tryb za niezgodny z prawem.

Nowe zasady sprzedaży leków refundowanych przez państwo weszły w życie 1 marca ub. roku. Zgodnie z przepisami, lekarz, wypisując refundowany lek po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie (np. po pół roku), powinien wskazać na recepcie, że preparat jest przepisany po raz pierwszy. W takim przypadku aptekarz jest zobowiązany do wydania klientowi najtańszego leku. Wdrażając powyższą nowość, resort ochrony zdrowia spodziewał się zaoszczędzić pieniądze państwa i pacjentów, a jednocześnie pobudzić konkurencję wśród producentów leków.

Minister Aurelijus Veryga podkreśla, że decyzje rządu nie wykluczają przepisywania leku pod konkretną nazwą, jeśli lekarz uważa, że jest to najlepsze dla pacjenta.

- Widzimy, że tryb do wydania pacjentowi najtańszego leku refundowanego to błędna praktyka. Musimy ludziom zapewnić dojście do tych lekarstw, których potrzebują i które są skuteczne. Jeżeli pacjentowi pasują leki najtańsze i on chce kupować je, nie ma sprawy, pozwólmy, ale jeżeli pacjentowi nie pasują te leki, to pozwólmy mu nabyć te droższe i dopłacić z własnej kieszeni - mówi dla „Kuriera Wileńskiego” Aušrinė Armonaitė, członkini sejmowego komitetu ds. zdrowia.

Taki tryb krytykuje też część lekarzy i przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów. Według nich, rozporządzenie ogranicza możliwości wyboru pacjentom.

- Lekarz powinien mieć prawo wybrać lek, który uważa za najlepszy dla pacjenta, a nie ten, który jest najtańszy. Człowiek ma prawo leczyć się najlepszymi lekami, które rzeczywiście mogą mu pomóc, a nie tymi, które są najtańsze. Jeżeli nadal będzie tryb zobowiązujący do wydania pacjentowi najtańszego leku refundowanego, to pacjent nigdy nie będzie mógł skorzystać z nowoczesnych leków, ponieważ nowy lek nigdy nie będzie należał do tych najtańszych – komentuje dla gazety Vida Augustinienė, prezes Rady Przedstawicieli Litewskich Organizacji Pacjentów (RPLOP).

