Łuszczyca to problem estetyczny? Postawmy na edukację wśród lekarzy rodzinnych

Obawy dotyczące leczenia biologicznego w lecznictwie ambulatoryjnym są w dużej mierze związane z małą świadomością na temat samej terapii. Jest potrzeba edukacji lekarzy i pacjentów.

Pojawienie się na rynku leków biologicznych stało się przełomem we współczesnej medycynie m.in. w dermatologii. Pomimo pozytywnych zmian, które są zauważalne w ostatnich latach, specjaliści podkreślają jednogłośnie, że w dalszym ciągu pojawiają się ograniczenia świadczeń wynikające z limitowania finansowania oraz miejsc, w których istnieje możliwość otrzymania leczenia biologicznego.

To powinien być standard oferowany pacjentom

- Przede wszystkim barierą jest to, że na dzisiaj standardy terapeutyczne zostały opakowane w opis programu lekowego, co powoduje, że nie jest to zbieżne z jego definicją, bo w definicji jest to narzędzie do finansowania bardzo drogich innowacyjnych terapii – wskazuje prof. nadzw. dr hab. n. med. Witold Owczarek.

Leczenie biologiczne z wykorzystaniem wybranych grup leków, obecnych już od kilkunastu lat na rynku, o dobrze poznanym profilu skuteczności i bezpieczeństwa i posiadających leki biologiczne biorównoważne oferujące atrakcyjny koszt leczenia, powinno być standardem oferowanym pacjentom.

Doprowadzenie do tego pozwoli, w kolejnym kroku na finansowanie innowacyjnych droższych terapii pacjentom, którzy nie uzyskają właściwej odpowiedzi przy wykorzystaniu leczenia lekami klasycznymi i pierwszą linią leczenia biologicznego.

Mała świadomość na temat terapii

Organizacje pacjentów alarmują również, że z powodu zbyt niskiej świadomości lekarzy z ośrodków nie prowadzących leczenia biologicznego, w dalszym ciągu pacjenci są zmuszeni do podróżowania do większych miast, gdzie mają szansę takie leczenie otrzymać oraz zasięgnąć porady specjalisty. Równocześnie wpływa to na wzrost liczby oczekujących do lekarzy dermatologów i tempo włączania do programów lekowych.

- Z mojego doświadczenia, mogę powiedzieć, że gdy zaczęłam rozmawiać z lekarzem rodzinnym na temat mojej pracy w Fundacji, on powiedział, że łuszczyca to problem estetyczny. Jeśli mamy taką edukację wśród lekarzy rodzinnych, to nie wyobrażam sobie, żeby mogli oni kontynuować leczenie zalecone przez specjalistów – powiedziała Dagmara Samselska, prezes Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę i ŁZS.

Obawy dotyczące leczenia biologicznego są w dużej mierze związane z małą świadomością na temat samej terapii. Wspólną potrzebą jest potrzeba edukacji lekarzy, jak i pacjentów odnośnie leczenia biologicznego. To wpłynie na liczbę włączanych pacjentów do programów lekowych. Ważne, by wraz z udostępnieniem świadczeń w opiece ambulatoryjnej szły zmiany w programach lekowych, co będzie umożliwiać płynne przechodzenie pacjentów z leczenia otwartego do szpitalnego i odwrotnie, w zależności od potrzeb klinicznych.

Platforma do dialogu

Koalicja „Recepta na Przyszłość” na rzecz dostępu do leczenia biologicznego udostępniła platformę dialogu między lekarzami oraz organizacjami pacjentów. Celem Koalicji jest identyfikacja barier oraz potrzeb w zakresie leczenia biologicznego i zaproponowanie wspólnie wypracowanych rozwiązań, które łączą te trzy obszary.

Działania koalicji są wspierane przez firmę Sandoz.