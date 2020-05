Maciej Miłkowski o refundacji: ten rok będzie bardzo trudny

Nie spodziewam się wielu decyzji refundacyjnych dla nowych leków - powiedział wiceminister zdrowia Maciej Milkowski. Zaznaczył, że resort będzie dużo ostrożniejszy w podchodzeniu do refundowania nowych cząsteczek.

- Wszystkie leki z mocy prawa mają i będą miały przedłużone decyzje refundacyjne do września. Rozumiem, że firmy farmaceutyczne, szczególnie zagraniczne, innowacyjne, które oczekują istotnego wzrostu refundacji, mogą czuć się zaniepokojone taką sytuacją - tłumaczył decyzję o przesunięciu terminu publikacji kolejnej listy refundacyjnej na 1 września Maciej Miłkowski.

Zaznaczył w wywiadzie z "Rzeczpospolitą", że nie spodziewa się jednak wielu decyzji refundacyjnych dla nowych leków, "bo ten rok, z oczywistych względów, będzie bardzo trudny".

- Rynek farmaceutyczny zapewne ulegnie stagnacji w całej Europie i nie wszystkie produkty zarejestrowane przez firmy znajdą nabywców. Na pewno będziemy dużo ostrożniejsi w podchodzeniu do refundowania nowych cząsteczek, a firmom zapewne głównie o to chodzi - mówił wiceminister.

Jak dodał, zdecydowana większość decyzji refundacyjnych zostanie utrzymanych w mocy. - To są głównie decyzje dwu-trzyletnie i nie ma powodu do obaw, by miały przestać obowiązywać - wskazał Miłkowski.

- Nie znaczy to jednak, że na najbliższej, a więc wrześniowej, liście refundacyjnej nie pojawią się nowe leki. Chętnie przyjmujemy nowe produkty, które są tańsze od pozostałych w grupie limitowej, powodując, że dopłata ze strony pacjenta jest znacznie niższa - wyjaśnił.

