MZ: Polska jest generyczna. Innowacje stanowić mogą dopiero kolejny etap

Na chwilę obecną nie ma w Polsce firmy, która od strony technologicznej byłaby w stanie produkować leki biorównoważne - ocenia wiceminister zdrowia. Dlatego priorytetem jest zwiększenie roli przemysłu generycznego, którego rozwój jest możliwy do osiągnięcia.

"Wybuch pandemii i związane z nim trwające zagrożenie życia i zdrowia obywateli Polski ujawniły bardzo jaskrawo dalece niewystarczające zaopatrzenie naszego kraju w leki najnowszej generacji, w tym szczepionki, oraz brak bezpieczeństwa lekowego kraju" - napisał w interpelacji do ministra zdrowia poseł Krzysztof Piątkowski.

Dodał: - Przez to ostatnie rozumie się dążenie do uniezależnienia się od dostaw innowacyjnych leków najnowszej generacji od podmiotów zagranicznych poprzez tworzenie warunków do ich produkcji w kraju.

- Tymczasem eksperci alarmują, że mimo wykwalifikowanych kadr Polska nie produkuje ani jednego leku z tej grupy, tj innowacyjnych leków biotechnologicznych najnowszej generacji wytwarzanych przez hodowle komórkowe komórek eukariotycznych, m.in. szczepionek przeciw grypie, najnowszych leków onkologicznych, kardiologicznych czy hormonów. Jesteśmy w tym zakresie całkowicie uzależnieni od zagranicznych koncertów farmaceutycznych, co odbija się i na gospodarce (import ww. leków jest niezwykle kosztowny) i na poziomie opieki lekarskiej dostępnej dla obywateli.

- Przedłużający się kryzys z dostawami szczepionek przeciw zwykłej grypie niezwykle potrzebnych w dobie trwającej epidemii SARS-CoV-2 jest tego dobitnym przykładem. A przecież przechodząc z pozycji importera do roli producenta i eksportera nowoczesnych leków nie tylko poprawilibyśmy dostępność i jakoś opieki lekarskiej w Polsce, w tym dostępność do innowacyjnych terapii i obniżyli koszty leczenia, ale także wydatnie podnieśli wartość polskiej gospodarki, stymulując rozwój innowacyjnych technologii.

W związku z tym zapytał ministra, czy "zapewnienie tak pojętego bezpieczeństwa lekowego kraju, tj. zminimalizowanie uzależnienia Polski od dostaw leków od producentów zagranicznych poprzez rozwój krajowej produkcji leków biotechnologicznych najnowszej generacji, nie powinno być jednym z priorytetowych działań strategicznych rządu"?

- Jeśli tak, jakie działania rząd już podjął i zamierza podjąć w najbliższej przyszłości w celu stworzenia i rozwoju infrastruktury i umiejętności technologicznych niezbędnych do zapewnienia realnego bezpieczeństwa lekowego kraju? - pyta poseł.