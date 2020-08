MZ: projekt wrześniowej listy leków refundowanych

Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2020 roku.

Resort prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 13.08.2020 r. (czwartek) do godz. 10.00.

Jednocześnie dodaje, że nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

Niniejszy projekt zawiera także pierwszą listę leków dostępnych bezpłatnie dla kobiet w ciąży. Lista ta będzie sukcesywnie weryfikowana i rozszerzana.

"Projekt zawiera również leki zatwierdzone do refundacji, ale co do których trwają jeszcze ostateczne uzgodnienia co do kształtu i treści programów lekowych. Aby weszły na listę wszyscy uczestnicy danego programu muszą wyrazić zgodę na dopuszczenie nowych produktów do refundacji" - dodał na Twitterze wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

