Najdroższe leczenie świata coraz bliżej refundacji w Polsce

Minister Zdrowia opublikował listę technologii o wysokim poziomie innowacyjności na podstawie wykazu przygotowanego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Oto wykaz:

Giwosyran sodowy – Leczenie chorych na ostrą porfirię wątrobową (AHP) u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

Imlifidaza – Leczenie desensytyzacyjne (odczulanie) u wysoko immunizowanych dorosłych biorców przeszczepu nerki

Lumazyran sodu – Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1

Onasemnogen abeparwowek – Leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśnI (SMA) 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1 lub chorych z rdzeniowym zanikiem mięśni 5Q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i z nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2

Pretomanid – Leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)

Szczegółowy opis technologii lekowych obejmujący kryteria włączenia do leczenia, dawkowanie leków, monitorowanie leczenia i zakres przekazywania informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych przedstawiony jest w postaci opisów programów lekowych.

Kolejny krok należy do podmiotów odpowiedzialnych. Mogą teraz złożyć wnioski refundacyjne – odpowiednie programy lekowe oraz wskazania refundacyjne do wyboru w procesie składania wniosków są dostępne w SOLR.

Najdroższa terapia świata

Jest to pięć z 19 terapii wskazanych wcześniej przez AOTMiT do finansowania w ramach Funduszu Medycznego.

W wykazie jest też najdroższe leczenie świata - terapia genowa dla dzieci z SMA. To szansa na zamknięcie milionowych zbiórek w sieci na ten lek.

Onasemnogen abeparwowek (Zolgensma) to preparat do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni, zarejestrowany w 2019 roku, a w Unii Europejskiej warunkowo dopuszczony od maja 2020 roku.

Cena detaliczna ustalona przez producenta to 2,125 mln dolarów za 1 opakowanie (1 dawka). Cena, jaką ewentualnie będzie płacić Fundusz Medyczny za lek, będzie ustalona z producentem indywidualnie.

To nie jest lek o wysokiej innowacyjności

Są też pierwsze komentarze do publikacji:

"Polityka wkroczyła do refundacji leków - nie znam wszystkich, ale jeden znam bardzo dobrze i można o nim powiedzieć wiele, ale nie to, że jest to lek o wysokiej innowacyjności terapeutycznej; szczególnie, że producent robi wszystko, żeby nie porównać się H2H z już szeroko refundowanym w Polsce" - skomentował na TT wykaz dr Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia.