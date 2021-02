Niedawno szpitale "zabijały" się o ten lek. Teraz jest problem z jego zwrotem

Naczelna Izba Aptekarska apeluje do ministra zdrowia o pilne opracowanie procedury zwrotu do dostawcy niewykorzystanych opakowań remdesiviru. Wcześniej na problem ten zwracali uwagę farmaceuci szpitalnie, ale ich propozycja pozostała bez rozpatrzenia.

8 stycznia 2021 r. pojawił się Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie produktu leczniczego Veklury (remdesivir), w którym Minister Zdrowia informuje, że jeśli świadczeniodawca nie ma możliwości zastosowania leku Veklury, np. z powodu likwidacji oddziału dla pacjentów COVID-19 lub posiada nadwyżki leku przewyższające możliwości wykorzystania, powinien zwrócić lek do Pharmalinku - dostawcy i operatora dystrybucji. Procedura zwrotu produktu leczniczego nie jest skomplikowana, dopóki lek jest w posiadaniu apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej, a unikalny identyfikator leku nie został wycofany z bazy NMVS.

- Problem pojawia się w sytuacji, gdy lek Veklury został zweryfikowany w systemie NMVS i jego unikalny identyfikator został wycofany z bazy, w związku z wydaniem leku do użycia przez użytkownika końcowego oraz minął okres 10 dni od wycofania, w którym to okresie możliwe jest przywrócenie identyfikatora do statusu aktywnego. W wyżej wskazanych przypadkach dystrybutor odmawia przyjęcia zwrotu produktu leczniczego - informuje NIA.

W związku z powyższym Naczelna Rada Aptekarska apeluje o pilne opracowanie procedury zwrotu (do dystrybutora lub przekazania do innego podmiotu leczniczego) niewykorzystanych opakowań leku Veklury, które mają zablokowane kody w systemie KOWAL.

"Brak podjęcia stosownych działań spowoduje, że lek będzie zalegał w podmiotach leczniczych w sytuacji występowania niezaspokojonych potrzeb u innych świadczeniodawców, którzy prowadzą, leczenie pacjentów chorych na COVID-19" - ocenia.

Dodaje, że propozycja umożliwienia przekazywania leku Veklury pomiędzy podmiotami leczniczymi była już wielokrotnie proponowana przez farmaceutów szpitalnych, jednak pozostała bez rozpatrzenia.

- Jako podstawa do przekazania produktów leczniczych pomiędzy aptekami szpitalnymi podmiotów leczniczych mogłaby być dyspozycja z Agencji Rezerw Materiałowych, wydawana po informacji podmiotu leczniczego (lek z rezerw) lub - w przypadku przyjęcia, że po dostarczeniu przez Agencję Rezerw Materiałowych lek przechodzi na własność podmiotu leczniczego - techniczna umowa zawarta pomiędzy podmiotami leczniczymi na podstawie art. 10G ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - informuje Izba.

