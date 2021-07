Nowa cena ryczałtowa to 5,60 zł. Będzie rosnąć wraz z minimalnym wynagrodzeniem

Ulegnie sposób liczenia DDD w przypadku leków wieloskładnikowych. Odpłatność dla pacjenta ma ulec zmniejszeniu o 10 lub 15% w zależności czy na terytorium RP wytwarzany jest sam lek czy również substancja czynna - kolejne zmiany w ustawie refundacyjnej.

W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej, którą przedstawił resort zdrowia proponuje zmianę sposobu liczenia DDD w przypadku leków wieloskładnikowych (substancji czynnych).

Zmiana liczenia DDD w lekach wieloskładnikowych

Dotychczas obowiązywała zasada 1+1 =1, tzn. brane pod uwagę było DDD dla substancji czynnej o najwyższym koszcie DDD spośród substancji czynnych zawartych w tym leku. Metoda taka powodowała, że wiele nowoczesnych leków dwu lub więcej składnikowych miało ustalane DDD w oparciu tylko o 1 substancję czynną.

"Proponowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom koncernów farmaceutycznych. Proponuje się zatem przyjąć do obliczeń koszt DDD substancji czynnej mającej największy udział wśród substancji czynnych, powiększoną o 50% kosztu DDD lub liczby DDD kolejnej najtańszej spośród pozostałych substancji czynnych zawartych w tym leku" - uzasadnia MZ.

Bezpieczeństwo Lekowe Polski a poziom odpłatności dla pacjenta

Do ustawy wprowadza się zapisy tworzące korzyści płynące z produkcji leków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Bezpieczeństwo Lekowe Polski - BLP), które mają na celu kształtować mechanizm pozwalający na zwiększenie znaczenia wpływu działalności inwestycyjnej wnioskodawcy w zakresie związanym z ochroną zdrowia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w kontekście ulokowania tu zakładów produkcyjnych.

Proponowane regulacje polegają na zmniejszeniu poziomu odpłatności pacjenta o 10 lub 15% w zależności czy na terytorium Polski wytwarzany jest sam lek czy również substancja czynna. Jest to mechanizm analogiczny do funkcjonujących już mechanizmów bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży i seniorów.

Tę część odpłatności finansował będzie Fundusz ze środków przeinaczonych w ustawie refundacyjnej na refundację leków w ramach CBRu. W dalszej części propozycji nowelizacji zostanie opisany mechanizm objęcia refundacja leków w tym trybie.

Zmiana opłaty ryczałtowej: z 3,20 zł na 5,60 zł

Nastąpi też zmiana wysokości odpłatności ryczałtowej. Projekt zakłada powiązanie wysokości kwoty ryczałtu z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego przez Prezesa Rady Ministrów w obwieszczeniu,co prowadzi do urealnienia jego wysokości.

Podkreślić należy, że kwota odpłatności ryczałtowej nie była zmieniania od lat 90 poprzedniego wieku. W tym czasie zarówno minimalne wynagrodzenie jak i renty i emerytury dzięki waloryzacji wzrosły o kilkadziesiąt procent. Odpłatność po stronie pacjenta na poziomie 3, 20 zł spowodowała negatywne zjawiska wśród pacjentów takie jak nadmierne kupowanie leków w tym na zapas, które następnie były wyrzucane do kosza; zjawisko polipragmazji kończące się niejednokrotnie obciążeniami dla systemu z powodu hospitalizacji.

Proponuje się zatem zwiększenie odpłatności ryczałtowej do poziomu ustalanego w oparciu o algorytm przy wykorzystaniu kwoty minimalnego wynagrodzenia (w proponowanej regulacji będzie to 5,60 zł), tak by automatycznie powiązać waloryzację tej odpłatności, które maja na celu kształtowanie świadomego zakupywania leków przez pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia otrzymuje bowiem liczne sygnały świadczące o marnotrawstwie przez pacjentów leków refundowanych z powodu ich zbyt niskiej odpłatności względem wartości. Przypomnieć bowiem należy, że odpłatność ryczałtowa nie jest równa wartości leków, których cena po stronie płatnika publicznego dochodzi nawet do kilku tysięcy złotych(najdroższe ponad 6 tys zł, a liczba leków kwalifikujących się do odpłatności ryczałtowej z uwagi na algorytm ceny przekracza 130).