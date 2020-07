Nowe terapie są nowoczesne, modne, dlatego firmy bardzo niechętnie ograniczają swoje cenniki

Koszty immunoterapii są różne, w zależności od tego, o jakiej jej formie mówimy, poczynając od kilku tysięcy złotych w przypadku przeciwciał, takich jak np. rytuksymab, po kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy złotych w przypadku najnowszych przeciwciał bispecyficznych, czy immunotoksyn, aż po kwoty 7-cyfrowe, jak w przypadku CAR-T cells.

Im bardziej spersonalizowana jest terapia i im bardziej wykorzystuje ona indywidualne mechanizmy, tym jej koszt jest większy.

- Na jednej szali mamy koszty, na drugiej - korzyści, a w przypadku niektórych z form immunoterapii są one spektakularne. Jesteśmy w stanie doprowadzić do remisji i potencjalnie wyleczyć wielu chorych, których losy są jednoznacznie złe - mówił prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, podczas debaty dotyczącej immunoterapii w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (Health Challenges Congress - HCC Online).

Kilkanaście miliardów dolarów na R&D terapii

Michał Kaźmierski, dyrektor generalny Gilead Sciences na Polskę oraz Kraje Bałtyckie przypomniał, że wprowadzenie nowej technologii na rynek trwa długo i jest bardzo kosztowne, co przekłada się na ceny.

- Nowa molekuła kosztuje kilka - kilkanaście miliardów dolarów, przy czym należy ją jeszcze skomercjalizować. Tylko wyspecjalizowane firmy o największym doświadczeniu są w stanie przeprowadzić lek przez wszystkie te procesy. Nie jest to proste, bo np. programów CAR-T jest wiele, ale dotychczas mamy zarejestrowane tylko dwie terapie - powiedział dyrektor Kaźmierski.

- Jeśli chodzi o CAR-T cells najlepsze wyniki obserwuje się u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną, ale również u dorosłych z chłoniakami rozlanymi z dużych komórek B po niepowodzeniu co najmniej dwóch linii leczenia systemowego. Udaje się uzyskać remisję u ok. połowy takich chorych, przy czym większość w tej remisji pozostaje. Mamy zatem poczucie, że jest to przełom - ocenił prof. Giebel.

O immunoterapii w raku płuca mówił prof. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zaznaczył, że to jeden z nowotworów, który poddaje się leczeniu za pomocą immunoterapii.