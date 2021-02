PEX PS prognozuje: co nas czeka w najbliższym czasie w aptekach?

Sprzedaż w aptekach na wiosnę będzie zależna od wielu czynników. Miedzy innymi od rodzaju obostrzeń. Jeżeli będzie swoboda w poruszaniu się i podróżowaniu, to sezon alergiczny pojawi się w znacznie większym nasileniu niż rok temu.

Rynek apteczny – w okresie 1 styczeń – 23 luty 2021 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spada wartościowo (w cenach detalicznych) o 9%, a ilościowo o 13,7%.

Spadki są m.in. efektem braku sezonu przeziębień w 2021, obostrzenia zapobiegają nie tylko szerzeniu się koronawirusa, ale także chronią przed infekcjami i grypą.

Rynek leków na receptę już jest na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. A mówimy o porównaniu do okresu przedpandemicznego. To dobry prognostyk, bo mamy do spłacenia dług zdrowotny wynikający z mniejszej ilości świadczeń i inicjacji leczenia w trakcie pandemii - komentuje dr Jarek Frąckowiak, prezes zarządu – Partner Zarządzający/CEO.

Co nas czeka w najbliższym czasie? Jednak spadki. Ale wynika to wyłącznie z faktu, że pod koniec lutego 2020 rozpoczął się czas "paniki zakupowej".

W kwietniu, o ile unikniemy lockdown, wyniki sprzedaży aptek powinny być bliższe tych z okresów przedpandemicznych niż zeszłorocznych. Obostrzenia wiosenne zdecydują też o nasileniu sezonu alergicznego.

Jeżeli będzie swoboda w poruszaniu się/podróżowaniu oraz korzystaniu z oferty hoteli i „rozrywki", to sezon alergiczny pojawi się w znacznie większym nasileniu niż rok temu. W tej sytuacji sprzedaż apteczna będzie rok do roku rosnąć.