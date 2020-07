Posiedzenie Rady Przejrzystości. Jakie technologie ocenią eksperci?

13 lipca eksperci Rady Przejrzystości AOTMiT ocenią m.in. zmiany zaproponowane w treści programu leczenia przewlekłego zakrzepowo – zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH).

W planie obrad tego dnia znajdują się zadania:

- przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

1. Revlimid (lenalidomidum) w ramach programu lekowego „Lenalidomid w leczeniu dorosłych chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym (ICD10 C 90.0)”,

2. Lynparza (olaparibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”,

3. Mylotarg (gemtuzumabum ozogamicinum) w ramach programu lekowego „Leczenie ostrej białaczki szpikowej gemtuzumabem ozogamycyny (ICD-10 C92.0)”,

4. Vizimpro (dacomitinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD - 10 – C 34)”.

- przygotowanie opinii w sprawie zasadności połączenia programów lekowych B.15. i B.94. o tej samej nazwie „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)” oraz wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie powyższych programów

- przygotowanie opinii w sprawie zmian zaproponowanych w treści programu lekowego „Leczenie przewlekłego zakrzepowo – zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (IDC-10 I27, I27.0 i/lub I26)” wraz z odniesieniem się do oceny populacji pacjentów leczonych w programie lekowym, jak również zmiany obciążenia budżetu płatnika publicznego na realizację tego programu lekowego, po wprowadzeniu opisanych w załączniku modyfikacji

- przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:

1. Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: oponiakowatość (ICD-10: D32.9),

2. Venclyxto (wenetoklaks) we wskazaniu: pierwotna białaczka plazmocytowa (ICD-10: C90.1),

3. Fasenra (benralizumab) we wskazaniu: eozynofilia płucna (ciężka astma oskrzelowa eozynofilowa) (ICD-10: J82).

- przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego.