Projekt refundacyjny: żadnej nowej substancji czynnej w chemioterapii

W programach lekowych pojawi się jedna nowa substancja czynna Ketosteril w leczeniu pacjentów z chorobami nerek. W ramach katalogu chemioterapii nie pojawi się żadna nowa substancja, finansowanie straci lipegfilgrastimum - podsumowuje marcowy wykaz firma IQVIA.

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofane zostaną 34 opakowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 19 innych.

Rynek apteczny

Finansowanie utracą trzy substancje czynne (indacaterolum w skojarzeniu z glycopyrronii bromidum, Ultibro Breezhaler, podmiot odpowiedzialny Novartis Europharm Limited; olodaterolum w połączeniu z tiotropii bromidum, Spiolto Respimat, podmiot odpowiedzialny Boehringer Ingelheim International GmbH; dieta eliminacyjna w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii, Comida PKU B formula, Comidamed).

Dwie nowe substancje zostaną dodane do listy (silodosinum, Silodosin Recordati, podmiot odpowiedzialny Recordati Ireland Limited oraz tafluprostum, w produkcie prostym Taflotan Multi i złożonym z substancją czynną timololum Taptiqom, podmiot odpowiedzialny Santen Oy).

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 478 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 60 z nich, wśród których największe, przekraczające 100 zł obejmą następujące produkty: Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg, 20 mg i 10 mg, Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, Milupa PKU 2 mix, proszek.

Największa obniżka dotyczy leku Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg i będzie wynosić 4 025,70 zł. Obniżki te związane są z obniżką urzędowych cen zbytu produktów Sandost0atin LAR, zmianą podstawy limitu w grupie 214.1 Alergeny kurzu domowego (opakowanie Novo-Helisen Depot, dla którego odnotowano ww. obniżkę będzie wyznaczać podstawę limitu w tej grupie) oraz zmianą podstawy limitu w grupie 216.10 Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii zawierająca wszystkie składniki odżywcze, z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla dzieci po ukończeniu 1 r.ż. (podstawą limitu zostanie ww. produkt Milupa PKU 2 mix, preparat Comida PKU B formula Strawberry wyznaczający dotychczas