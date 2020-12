Projekt wykazu leków refundowanych od nowego roku

Resort zdrowia opublikował projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku.

Resort prosi o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu Obwieszczenia Ministra Zdrowia w wersji elektronicznej wyłącznie na adres e-mail: wykazy-uwagi@mz.gov.pl do 17.12.2020 r. (czwartek) do godziny 12:00.

Jednocześnie informuje, że nadal trwają intensywne prace nad ostatecznym kształtem programów lekowych.

Informacja zawiera załączniki:

Podstawy limitu apteka

Podstawy limitu programy lekowe i chemioterapia

Wykaz leków refundowanych

Zmiany cen detalicznych i dopłat pacjenta

Zmiany urzędowych cen zbytu i nowe produkty

Więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie