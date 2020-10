Refundacja dla nowej linii produktów stosowanych w alergii na białko mleka krowiego

Reckitt Benckiser informuje, że z dniem 1 listopada 2020 r. produkty nowej linii NUTRAMIGEN LGG Complete (1, 2,3) uzyskały pozytywne decyzje refundacyjne i będą dostępne dla pacjentów z alergią na mleko krowie.

Produkty linii NUTRAMIGEN LGG Complete zostały dostosowane do obowiązujących aktów Komisji Europejskiej (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/128 z dnia 25 września 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego) oraz rekomendacji ekspertów.

Jest to linia środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dostosowana do tych wymogów.

Zawiera to samo źródło białka co Nutramigen LGG o znacznym stopniu hydrolizy z kompozycją peptydów, która w połączeniu ze szczepem bakterii Lactobacillus GG daje korzyści w postępowaniu dietetycznym w alergii na białko mleka krowiego. Zmiany wprowadzono w odniesieniu do ważnych składników odżywczych (w tym: ilość DHA, witaminy D, wybranych składników mineralnych).

Nutramigen 1 i 2 LGG pozostaną w statusie refundowanym przez najbliższe miesiące, aby zapewnić możliwie najbardziej komfortowy proces zmiany preparatów.

Nutramigen 1, 2 i 3 LGG Complete znajdą się w grupie refundacyjnej 217.8, w statusie odpłatności 30%. Nowa linia produktów uzyskała podobne dopłaty dla pacjenta jak Nutramigen 1, 2, 3 LGG.