Szczepionki przeciwko COVID-19: różnice zdań wśród państw dotyczące zawieszenia patentów

W grupie nieprzekonanych o zawieszeniu patentów na szczepionki oprócz Unii Europejskiej są także: Australia, Japonia, Norwegia, Singapur, Korea Południowa, Szwajcaria i Tajwan.

Propozycję zawieszenia patentów na szczepionki przeciwko COVID-19 złożyły Republika Południowej Afryki i Indie

Cześć państw, także Unia Europejska, nadal wyraża swoje wątpliwości dotyczące rozpoczęcia negocjacji i domaga się więcej czasu na podjęcie decyzji

Popierana na razie przez 63 kraje propozycja zakłada zawieszenie praw własności intelektualnej do szczepionek. Patenty miałyby nie obowiązywać przez co najmniej trzy lata

W poniedziałek (31 maja) na nieformalnym spotkaniu WTO poświęconym komercyjnym aspektom praw własności intelektualnej omawiano przedstawioną przez Republikę Południowej Afryki i Indie propozycję zawieszenia patentów na szczepionki przeciw Covid-19.

Unia Europejska, Wielka Brytania i Japonia podtrzymują swoje zastrzeżenia w sprawie zawieszenia patentów - informuje agencja AFP, powołując się na wysokiego przedstawiciela Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Co zakłada propozycja zawieszenia patentów

Wniosek spotkał się z dobrym przyjęciem, ale kilku członków "nadal wyrażało swoje wątpliwości dotyczące rozpoczęcia negocjacji i domagało się więcej czasu na podjęcie decyzji" - przekazał AFP pragnący zachować anonimowość wysoki urzędnik WTO.

Dodano, że w grupie nieprzekonanych oprócz Unii Europejskiej były także: Australia, Japonia, Norwegia, Singapur, Korea Południowa, Szwajcaria i Tajwan.

Decyzje WTO muszą być przyjęte przez wszystkich 164 członków organizacji - przypomina agencja.

Popierana na razie przez 63 kraje propozycja RPA i Indii zakłada także zawieszenie praw własności intelektualnej do leków, testów diagnostycznych, sprzętu medycznego i ochronnego oraz komponentów niezbędnych do wytwarzania szczepionek. Patenty miałyby nie obowiązywać przez co najmniej trzy lata.

Jednak nadal istnieją różnice zdań w kwestii tego, czy i w jakim stopniu ochrona patentowa zakłóca skuteczną walkę z pandemią Covid-19 - pisze AFP.

Polska jest za uwolnieniem patentów

Zdaniem UE priorytetem pozostaje zwiększenie produkcji szczepionek i zniesienie ograniczeń w handlu potrzebnymi do ich wytwarzania substancjami.

Szwajcaria argumentuje, że WTO powinna najpierw szukać rozwiązań w ramach już istniejących porozumień dotyczących ochrony intelektualnej, a nie całkowicie z nich rezygnować.

USA deklarują, że są gotowe na negocjowanie każdej propozycji, która rozwiąże problem niedoboru szczepionek.

Następne posiedzenie WTO w tej sprawie ma się odbyć 8-9 czerwca.

Przypomnijmy, że na początku maja premier Mateusz Morawiecki na posiedzeniu Rady Europejskiej zdecydowanie opowiedział się za uwolnieniem patentów na szczepionki przeciwko COVID-19.

Przyznał jednocześnie, że w kwestii patentów były różnice zdań. - Zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów, do uwspólnotowienia patentów, do wzmocnienia produkcji wszystkich szczepionek, które tylko mogą być w UE w bezpieczny sposób produkowane - zapewnił.

Producenci szczepionek przeciwni zniesieniu praw własności intelektualnej

Amerykańska administracja Joe Bidena ogłosiła, że popiera rezygnację z ochrony własności intelektualnej szczepionek COVID-19, ponieważ kraje o niższym statusie ekonomicznym zabiegają o umożliwienie produkcji szczepionek ratujących życie.

Zdecydowany sprzeciw wobec poparcia administracji Bidena dla zniesienia ochrony własności intelektualnej wyraziła Organizacja Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Jej członkami są m.in. producenci szczepionek przeciwko Covid-19: AstraZeneca, Pfizer i Johnson&Johnson.