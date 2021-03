Tegretol CR 200: kiedy lek będzie dostępny w obrocie?

Minister Zdrowia usunął z listy leków deficytowych preparat stosowany w padaczce. Podmiot odpowiedzialny zapewnia o dostawach leku do Polski. Na razie jednak nie ma go w aptekach.

11 marca br. ukazało się nowe obwieszczenie dotyczące wykazu produktów, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski.

Jak informowaliśmy, na listę został dopisany lek Enstilar stosowany w łuszczycy oraz insuliny Insulin aspart Sanofi i Liprolog Junior KwikPen.

Wykaz liczy 372 pozycje. To o 5 mniej niż na liście, która została opublikowana w styczniu. Sprawdzamy, czy to niewielkie skrócenie zestawienia wiąże się z istotnymi dla rynku leków zmianami.

Do wykazu dodano 3 nowe pozycje. Jedną z nich jest przeciwłuszczycowy - dwuskładnikowy preparat w postaci pianki zawierający kalcypotriol, który reguluje tempo wzrostu komórek i przeciwzapalny betametazon.

Serwis GdziePoLek.pl poinformował, że Enstilar mimo regularnych dostaw do Polski był zagrożony z powodu eksportu. Umieszczenie go na liście rozwiązuje problem wywozu, co powinno zagwarantować właściwą podaż leku dla polskich pacjentów.

Tegretol CR 200

Z listy usunięto 4 leki (łącznie 8 pozycji). Jedną z tych pozycji jest preparat Tegretol CR 200.

- Zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie ma już powodów, aby chronić przed wywozem lek Tegretol CR 200, stosowany m.in. w padaczce. Od podmiotu odpowiedzialnego za obrót lekiem Tegretol CR - firmy Novartis Poland - otrzymaliśmy informację, że w połowie marca spodziewane są dostawy leku do Polski. Tegretol CR 200 powinien być dostępny w obrocie w okolicach końca marca - początku kwietnia - informuje serwis.

Na ten moment preparat jednak nie jest dostępny w żadnej z aptek zintegrowanych z GdziePoLek. Pacjenci dopytują zatem, dlaczego lek Tegretol CR 200 nie jest dostępny, czy podmiot odpowiedzialny poinformował, kto jest odpowiedzialny za tę sytuację i co mają robić, jeśli kończy im się ważność recepty i czym zamienić brakujący produkt.

Dobrze dostępny jest obecnie Tegretol CR 400 (dwa razy wyższa dawka), który zgodnie z dokumentacją leku można dzielić na pół. Ponadto lekiem zawierającym tę samą substancję czynną w analogicznej dawce jest Finlepsin Retard 200. Są to jednak tabletki o przedłużonym uwalnianiu, a ponadto, ze względu na charakter substancji leczniczej, zaleca się zamianę po konsultacji z lekarzem.

Usunięto też midazolam

Z listy znika także produkt leczniczy Lonquex oraz dwa leki stosowane w anestezjologii i intensywnej terapii. Z wykazu usunięto 4 pozycje odnoszące się do leku Midanium zawierającego midazolam (w wykazie pozostają jednak leki Midazolam Accord, Midazolam Kalceks i Midazolam Sandoz) i dwie dotyczące preparatu Levonor z noradrenaliną (na liście pozostaje jednak jego zamiennik - preparat Sinora).

Chociaż tych leków pacjenci nie będą poszukiwać w aptekach, to preparaty te mogą mieć znaczenie ze względu na nadciągającą kulminację trzeciej fali epidemii, ze względu na swoje wykorzystanie w wybranych sytuacjach związanych z przebiegiem COVID-19.

