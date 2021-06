Ten przeciwdepresyjny lek będzie od lipca tańszy

Od 1 lipca refundację utracić miały leki Reseligo i Zoladex stosowane i zniżkowe przy nowotworach złośliwych. Wzbudziło to niepokój pacjentów onkologicznych. Ostatecznie leki pozostają w refundacji.

21 czerwca ukazało się obwieszczenie zawierające wykaz leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które będą mogły być wydawane z aptek ze zniżką od 1 lipca 2021 roku.

Serwis GdziePoLek.pl przedstawił analizę istotnych zmian na liście leków refundowanych.

Nutramigen LGG - 1 i 2 usunięty z listy

Z punktu widzenia pacjenta zaopatrującego się w aptekach otwartych, najbardziej istotne wydaje się ostateczne usunięcie z refundacji mleka Nutramigen LGG - 1 i 2 (wcześniej skreślono już "3"), pomimo że apteki posiadają jeszcze jego zapasy.

Na wykazie pozostaje natomiast unowocześniona pod względem składu wersja "Complete" tego preparatu. Nutramigen jest dietą eliminacyjną mlekozastępczą zawierającą hydrolizaty białek mleka.

Te leki będą tańsze

Jest dobra wiadomość dla pacjentów przyjmujących przeciwdepresyjną wortioksetynę w dawce 5 mg pod nazwą Brintellix. Od 1 lipca dopłata po zniżce wyniesie 20,77 zł, zamiast - jak dotychczas - od 49,99 zł do 90,99 zł za 28 tabletek. Wskazania refundacyjne to "leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny". Jest to uzupełnienie w stosunku do już obecnego na liście leku w dawce 10 mg.

Refundacją objęto także kolejne kardiologiczne terapie skojarzone. Na wykazie ujęty będzie lek Dipperam HCT (amlodypina, walsartan i hydrochlorotiazyd) oraz preparat Telam (telmisartan i amlodypina) - oba w wyborze dawek. Terapie skojarzone, gdzie w jednej tabletce pacjent przyjmuje dwie lub więcej substancji czynnych, uważane są za sprzyjające przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych.

Do wykazu dołącza także kolejna marka przeciwcukrzycowej metforminy w szerokim wyborze dawek - preparat Metcrean oraz Metcrean XR oraz oraz lek z hormonem tarczycy - lewotyroksyną - w dawce 50 μg i 100 μg pod nazwą Eferox.

Leki miały stracić refundację, ale jednak pozostają na wykazach

Według projektu obwieszczenia, od 1 lipca refundację utracić miały leki Reseligo i Zoladex stosowane i zniżkowe przy nowotworach złośliwych - raku piersi, raku trzonu macicy i raku prostaty. Wzbudziło to sprzeciw i niepokój pacjentów onkologicznych. Leki te ostatecznie nie zostały wykreślone z wykazu i pozostają w refundacji.

Podobnie czujność zachowały organizacje pacjenckie i zrzeszające hematologów w związku z zapisami projektu, które wskazywały, że z refundacji usunięty zostanie lek z daratumumabem (Darzalex), stanowiącym podstawową terapię w II-IV linii leczenia szpiczaka plazmocytowego. Lek od 1 lipca będzie dostępny bez zmian. Jak poinformowało ministerstwo "do ostatniej chwili trwały uzgodnienia finansowe z podmiotem odpowiedzialnym". Preparat został objęty refundacją na kolejne dwa lata.

