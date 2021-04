USA: CDC i FDA rekomendują wstrzymanie podawania szczepionki Johnson&Johnson

We wspólnym oświadczeniu Centra ds. Kontroli i Prewencji Chorób i Federalna Agencja ds. Leków (CDC, FDA) poinformowały, że badają przypadki wystąpienia zakrzepów w połączeniu z małopłytkowością u sześciu kobiet kilka dni po tym jak podano im szczepionkę koncernu Johnson&Johnson.

Komitet Doradczy ds. Szczepień CDC spotka się w środę, by omówić incydenty zakrzepowo-zatorowe po szczepionce Johnson&Johnson. Także FDA wszczyna postępowanie w tej sprawie.

Jak oświadczyli dr Anne Schuchat, zastępca dyrektora głównego CDC i dr Peter Marks, dyrektor z FDA, do czasu zakończenia tego procesu zarekomendowano, w ramach zachowania ostrożności wstrzymanie wykorzystania szczepionki.

Przypomnijmy, że szczepionka J&J wykorzystuje tę samą technologię, co wcześniej opracowana szczepionka przeciwko wirusowi ebola oraz będące w fazie badań szczepionki przeciwko syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV), wirusom HIV i zika. Są to szczepionki na bazie niezdolnego do replikacji adenowirusa Ad26, uważane za ogólnie bezpieczne i wysoce immunogenne.

Ad26 jest nośnikiem materiału genetycznego, pod wpływem, którego komórki zaszczepionej osoby zaczynają wytwarzać białko wypustkowe (białko kolca, białko S) wirusa SARS-CoV-2 powodującego COVID-19. Reagując na białko wirusa, organizm wytwarza odporność. Samo białko nie jest wirusem SARS-CoV-2, nie może więc spowodować choroby.

W odróżnieniu od dotychczas dopuszczonych do użytku w Europie szczepionek przeciwko COVID-19 (Pfizer, Moderna i AstraZeneca) w przypadku szczepionki Johnson & Johnson do uzyskania odporności powinna wystarczyć pojedyncza dawka.

Nie musi też być przechowywana w zamrażarce - o rozmrożeniu można ją trzymać w zwykłej lodówce- w temperaturze od 2 st. C do 8 st. C jednorazowo przez okres do 3 miesięcy, nie przekraczając pierwotnej daty ważności (wydrukowanej na fiolce i zewnętrznym opakowaniu po "EXP"). Nie należy szczepionki zamrażać ponownie po rozmrożeniu. Fiolki powinny być przechowywane w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.