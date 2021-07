W aptekach brakuje składnika do wyrobu mieszanki fosforanowej. Nie ma czym leczyć dzieci

Rodzic dziecka z krzywicą hipofosfatemiczną wnioskuje do ministra zdrowia o utworzenie programu lekowego. Informuje też o brakach składnika do wyrobu mieszanki fosforanowej stosowanej w leczeniu doraźnym.

Rodzic dziecka chorego na rzadką chorobę genetyczną u dzieci wnioskuje do ministra zdrowia o utworzenie programu lekowego w celu leczenia krzywicy hipofosfatemicznej sprzężonej z chromosomem X.

Wnioskuje też o finansowanie w ramach programu leku Crysvita (Burosumab), stosowanego w leczeniu przyczyn hipofosfatemii sprężonej z chromosomem X.

Wnosi też o przywrócenie dostępności leków doraźnych, w szczególności w postaci mieszanek fosforanowych lub ich odpowiedników, stosowanych dotychczas w leczeniu przebiegu oraz skutków krzywicy hipofosfatemicznej, zarówno u dzieci oraz osób dorosłych.

Krytycznie niskie stężenie fosforanów we krwi

Krzywica hipofosfatemiczna jest rzadką chorobą genetyczną, związaną z nieprawidłowym wchłanianiem fosforanów, co prowadzi do niedoborów tego pierwiastka, a w następstwie m.in. do nadmiernej miękkości, powodującej deformacje, łamliwość oraz bóle kości, a także problemów ze wzrostem i uzębieniem.

"Krzywica hipofosfatemiczna charakteryzuje się krytycznie niskim stężeniem fosforanów we krwi (poniżej minimalnych poziomów). Z dostępnych źródeł, zebranych informacji od lekarzy specjalistów zajmujących się tą chorobą oraz ustalonego kręgu rodziców dzieci chorych wynika, że Polsce zdiagnozowanych jest nie więcej niż kilkadziesiąt przypadków dzieci obciążonych tą choroby, z czego duża część to dzieci w fazie końcowej wzrostu. Choroba ta dotyka nie więcej niż 4 na 100 tys. dzieci" - napisał rodzic.

Dodaje: - Obecnie, od co najmniej kilkunastu tygodni sytuacja chorych dzieci w Polsce jest bardzo poważna, a wręcz dramatyczna, gdyż nie są one w ogóle leczone, ponieważ w wyniku splotu zaniedbań administracyjnych i komunikacyjnych zabrakło jakichkolwiek leków, nawet tych podstawowych i przestarzałych, w postaci tzw. mieszanki fosforanowej, która dotychczas była dostępna w aptekach, przepisywana przez lekarzy oraz podawana chorym dzieciom, w leczeniu doraźnym.

W aptekach nie ma surowca do zrobienia mieszanki fosforanowej

W całej Polsce brakuje składnika do wyrobu mieszanki fosforanowej o nazwie natrium phosphoricum bibasicum (disodu fosforan dwunastowodny).

- Od kwietnia 2021 roku zaczęło brakować podstawowego składnika do wyrobu mieszanki fosforanowej. W żadnej z aptek nie można obecnie od blisko trzech miesięcy zrealizować recepty lekarskiej na mieszankę fosforanową, a powodem tego stanu rzeczy jest brak wskazanego powyżej surowca farmaceutycznego, niezbędnego do wyrobu leku. Problem ten i jego konsekwencje dla chorych dzieci był już eskalowany w kwietniu i maju w Ministerstwie Zdrowia oraz Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL). Jednakże do dzisiaj nie został w praktyce rozwiązany - informuje rodzic.

Dodaje, że z informacji mailowej, którą przesłało Ministerstwo Zdrowia wynikało, ze pod koniec maja 2021 roku problem z dostępnością surowca do wyrobu mieszanki fosforanowej wydawał się rozwiązany, gdyż Departament Polityki Lekowej i Farmacji oraz URPL powiadomiły rodziców chorych dzieci o sprowadzeniu surowca z Chin.

- Niestety według mojej najlepszej wiedzy okazało się, że próbka kontrolna pobrana do badań po rozfazowaniu surowca otrzymała wynik poza zakresem specyfikacji. To w zasadzie eliminuje możliwość poddania surowca kontroli seryjnej wstępnej, która jest końcowym etapem przed wprowadzeniem, czyli tzw. zwolnieniem do obrotu. Efekt jest taki, iż nadal nie ma dostępnej mieszanki fosforanowej w aptekach - ubolewa autor petycji.