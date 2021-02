Zmiany na wykazach refundacyjnych. Aptece nikt nie zwróci różnicy w cenie

Przy okazji kolejnej nowelizacji listy leków refundowanych, a zatem również zmiany cen poszczególnych preparatów, farmaceuci zwracają uwagę na problem leków, z którymi zostają na stanie apteki. Kiedy wreszcie to się zmieni?

Aktualnie lista leków refundowanych jest zmieniana co dwa miesiące. Z jednej strony umożliwia to resortowi zdrowia szybsze wpisanie danego leku na listę lub jego usunięcie, ale dla farmaceutów zmiana cen bywa wyzwaniem.

Obawiają się na przykład, że cena leku kupionego od hurtowni może zmienić się po kolejnej nowelizacji listy refundacyjnej. Jeśli okaże się, że jest niższa, nikt nie zwróci im różnicy w cenie. Stąd niechęć do magazynowania leków. By uniknąć ewentualnych strat, wolą poczekać, aż pacjent przyjdzie z receptą i dopiero wtedy sprowadzić lek.

Kolejny problem to konieczność zmiany ometkowania produktów, nawet jeśli ich cena uległa zmianie o kilka groszy.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest zmiana obwieszczeń co 3 lub 4 miesiące.

Po publikacji marcowego projektu listy, temat na Twitterze zainicjowała ponownie farmaceutka Paulina Front:

"Nowa lista refundacyjna. Wypadanie z listy, nowe leki, przecena - standard. Świetnie, jak wypadają leki bezpośrednio zamawiane od producenta, bez prawa zwrotu. Czy jest jakaś inna branża, która jest regulowana na podobnej zasadzie? Zasada to: "akurat tak nam teraz pasuje".

Farmaceuta Mateusz Sikora: Właściwie czemu ma służyć tak częste zmiany na listach refundacyjnych? Czy to faktycznie daje takie korzyści dla pacjentów lub budżetu? Trwa to od lat. Ktoś się zainteresował tym? Interweniował w MZ? No chyba, że wszystkim pasuje, to wtedy ok.

Problem był wielokrotnie adresowy do ministra zdrowia i resort przychylnie był nastawiony do tej zmiany. Miała być elementem dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Jak informował nas niedawno MZ, projekt nowelizacji ustawy czeka na wpisanie do wykazu prac rządu.