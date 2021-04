Zwroty akcji w refundacji leku Prolia. Na przecenie apteki stracą ponad 189 zł za opakowanie

Projekt majowej listy leków refundowanych przewidywał wykreślenie z refundacji leku Prolia stosowanego w osteoporozie. Lek wrócił na wykaz, ale z wysoką ceną dla pacjenta.

Projekt listy leków refundowanych na maj 2021 przewidywał wykreślenie z refundacji leku Prolia stosowanego w osteoporozie, co wywołało szereg komentarzy oceniających skalę problemu dla pacjentów, ze względu na brak zamiennika i wysoką cenę produktu - przypomina serwis GdziePoLek.pl, analizując majowy wykaz leków refundowanych.

Straty dla aptek

Preparat jest jednak obecny w ostatecznej wersji wykazu leków refundowanych pod pozycją 1096 z poziomem odpłatności 30%, oznaczającym dla pacjenta konieczność dopłaty 186,87 zł w przypadku recepty zniżkowej.

Pacjenci bez wskazań refundacyjnych, którzy muszą uiścić 100% ceny, będą pozostawiać przy aptecznym okienku 622,90 zł.

Oznacza to obniżkę dopłaty pacjenta (dotychczas 247,91 zł) i kwoty ceny pełnopłatnej (dotychczas 826,37 zł). Jednocześnie skutkiem tej zmiany będzie strata dla aptek, które muszą na dzień 1 maja przecenić lek o 189,05 zł.

Wskazania refundacyjne nie uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia i są dosyć restrykcyjne, co nierzadko wzbudza wątpliwości i niezadowolenie pacjentów. Jest to osteoporoza pomenopauzalna u kobiet oraz osteoporoza u mężczyzn. Stan kliniczny wyznacza T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA lub wystąpienie złamania osteoporotycznego. Dodatkowe kryteria to wiek powyżej 60 lat, niepowodzenie leczenia doustnymi bisfosfonianami lub przeciwwskazania (nietolerancja) do ich stosowania.

Kolejne leki w refundacji aptecznej

Z wykazu usunięto 39 pozycji, jednak refundacji nie straciła żadna substancja czynna. Jednym z wykreślonych preparatów jest lek Noxafil w zawiesinie. Produkt zawiera posakonazol - substancję przeciwgrzybiczą.

Preparat funkcjonował na liście z bardzo wysoką dopłatą pacjenta, która na ryczałt wynosiła aż 1954,09 zł. W wykazie pozostają inne leki zawierające ten sam składnik aktywny w analogicznym stężeniu, które chory może wykupić w cenie od 3,20 zł do 275,36 zł.

Refundacją objęto 79 pozycji. Spośród leków dostępnych w aptekach otwartych będą to m.in.: krople oczne Akistan Duo stosowane w jaskrze, Aridya ze wskazaniami przy endometriozie, arypiprazol (Arpixor) zlecany w przypadku schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, połączenie wziewnego flutikazonu z salmeterolem pod nazwa Duexon oraz febuksostat pod nazwą Prohidna, wskazany w terapii dny moczanowej.

Wyższa dopłata do szczepionki odczulającej dla alergików

Wzrośnie też odpłatność za niektóre leki. Największa podwyżka - o 452,70 zł - dotyczy leku Novo-Helisen Depot, zawiesiny do wstrzykiwań w stężeniu podtrzymującym.

Jest to opakowanie zawierające 2 fiolki produktu, za które wraz z nową listą refundacyjną pacjenci będą płacić 486,30 zł. Jest to kolejna zmiana w dopłacie pacjenta do tego leku.

Źródło: https://www.gdziepolek.pl