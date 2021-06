10 tys. zł kary za reklamę apteki. Już wcześniej spółka naruszała zakaz reklamy

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na spółkę prowadzącą apteki karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych za prowadzenie reklamy apteki.

Sprawa rozpoczęła się od zawiadomienia inspekcji o dwóch banerach znajdujących się na terenie miasta:

"apteka reklamuje się w (…) na ul. (…), jak wyjeżdża się ze szpitala. Na ogrodzeniu jest ogromny baner!!! To nie jest informacja o adresach, tylko to jest reklama" - napisał informator.

Przedsiębiorca i inspekcja farmaceutyczna miały odmienne zdanie na temat czy banery stanowią złamanie zakazu reklamy aptek.

Pełnomocnik firmy wskazał, że zdaniem strony banery nie stanowią reklamy apteki, a jedynie dopuszczalną informację o lokalizacji apteki. Z kolei WIF uznał, że banery bezspornie naruszyły art. 94a ust. 1 ustawy-Prawo farmaceutyczne.

Zachęta dla pacjenta

W ocenie inspekcji, strona decydując się na zainstalowanie w miejscu publicznym, na terenie miasta dwóch banerów reklamowych i ponosząc w tym celu określone starania czy też nakłady finansowe, w istocie zmierzała do zareklamowania działalności swojej apteki. Zdaniem organu, strona oczekiwała, że podjęte działania przyczynią się do zwiększenia obrotu w aptece.

"Przeciętny konsument zapoznając się z treścią banerów informujących o lokalizacji apteki, nawet jeżeli nie zawierały one elementów ocennych, może odebrać je jako wskazanie czy też wyróżnienie apteki" - uznał WIF.

"Zainstalowanie w miejscu publicznym przedmiotowych banerów reklamowych miało na celu zwrócenie uwagi odbiorców – potencjalnych pacjentów na tę aptekę, zainteresowanie ich tą apteką, co mogło wpłynąć na decyzję pacjenta co do wyboru apteki" - dodał.

WIF o wysokości kary

Ustalając wymiar kary WIF uwzględnił stopień, okres oraz okoliczności naruszenia przepisów. W pierwszej kolejności wskazał na okoliczności, które miały zdecydowany wpływ na podwyższenie wysokości kary pieniężnej.

Do dnia wydania decyzji strona nie poinformowała o usunięciu banerów. Tym samym potwierdzony okres prowadzenia reklamy wynosi około 23 miesięcy, a postępowanie dotyczyło dwóch banerów reklamowych.

Strona, prowadząc apteki ogólnodostępne wielokrotnie dopuściła się naruszenia zakazu prowadzenia reklamy aptek. Dotychczas Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wydał cztery decyzje stwierdzające naruszenie zakazu prowadzenia reklamy aptek przez stronę i nałożył kary pieniężne w wysokości od 1000 do 5000 złotych.

Opisane w decyzji działania dotyczyły jednej apteki ogólnodostępnej, ta okoliczność miała wpływ na zmniejszenie wysokości kary pieniężnej. W sumie WIF za stwierdzone naruszenie ustalił karę pieniężną w wysokości 10 tys. złotych.