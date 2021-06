168 zrzutów dotyczących podrobienia recept

W czerwcu 2021 roku Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach zakończył postępowanie dotyczące podrabiana recept.

Akt oskarżenia przeciwko 30-letniej mieszkance powiatu skierniewickiego, obejmuje 168 zrzutów dotyczących podrobienia blankietów oraz ich użycia. Kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zabezpieczyli łącznie 168 druków podrobionych recept

W październiku 2020 roku policjanci skierniewickiej komendy w trakcie przeszukania do jednej ze spraw, znaleźli receptę na lek nasenny z danymi jednej z praktyk lekarskich z powiatu skierniewickiego, co do której mieli podejrzenia, że może być podrobiona.

Funkcjonariusze weryfikując autentyczność dokumentu ustalili, że podrobionych recept może być więcej.

W wyniku podejmowanych działań, zabezpieczyli łącznie 168 druków. Recepty były podrabiane i realizowane od grudnia 2019 roku do listopada 2020 roku. Podejrzana posługiwała się podrobionymi blankietami w aptekach w różnych miejscowościach na terenie województwa łódzkiego.

Zagrożenie - 5 lat więzienia

Pojedyncze recepty były też realizowane na terenie innych województw. Jak ustalili policjanci 30. latka w sposób nielegalny weszła w posiadanie blankietów oraz pieczątki jednego z podmiotów leczniczych i lekarza medycyny.

Podejrzana usłyszała już zarzuty, za które może grozić jej kara do 5 lat pozbawienia wolności.