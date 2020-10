20 października nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Na 20 października zwołano 9. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas tego spotkania posłowie maja przyjąć ustawę, która m.in. wprowadza klauzulę dobrego Samarytanina i podwyżki dla lekarzy skierowanych do walki z pandemią.

Zgodnie z aktualnie przedstawionym porządkiem obrad zaplanowano:

1. Informację Prezesa Rady Ministrów na temat stanu przygotowania państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby COVID-19, a także wirusa grypy w czasie pandemii koronawirusa.



2. Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na dodatkowym posiedzeniu zostanie przedłożony projekt ustawy, który wprowadzi kilka nowych rozwiązań w związku z epidemią.

- Pracujemy nad stworzeniem tzw. klauzuli dobrego Samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpieczniej. W ramach walki z covidem w czasie pandemii, błędy które będą popełniane nieumyślnie nie będą karane - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Projekt ma też zawierać zapisy zwiększające dodatek za pracę w zagrożeniu covidem dla lekarzy kierowanych do tej pracy - do wysokości 175 proc. wynagrodzenia.

- Będziemy także chcieli uregulować kilka kompetencji, szczególnie w ratownictwie medycznym, po to by uniknąć sytuacji, w których karetka jeździ pomiędzy szpitalami. Koordynator ratownictwa medycznego będzie miał przywilej rozstrzygania sporów w postaci decyzji administracyjnej, co pozwoli na wyciąganie konsekwencji w przypadku braku realizacji. To jest zaledwie kilka podstawowych rozwiązań, nad którymi będziemy chcieli pracować na najbliższym posiedzeniu Sejmu – przekazał minister Niedzielski.

Jak mówił z kolei szef KPRM Michał Dworczyk, w projekcie ma znaleźć się przepis dotyczący nakazu noszenia maseczek - będzie przeniesiony do ustawy i doprecyzowany.