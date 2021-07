Apteka rozpowszechniała gazetkę reklamową. Ale według niej nie była to reklama placówki

Mimo iż w aptece kolportowano gazetki zawierające ceny i opis wybranych leków, suplementów diety i kosmetyków, dostępnych w placówce, właściciel twierdził, że nie była to reklama apteki.

Pod koniec 2016 roku Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Opolu nakazał aptece zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożył na nią karę finansową w wysokości 10 tys. zł.

Ustalił, że reklama była prowadzona co najmniej od roku.

Gazetki z cena i opisami produktów

Po odwołaniu się spółki, w styczniu 2018 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny potwierdził, że w aptece była prowadzona reklama.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w izbie ekspedycyjnej tejże apteki dostępne były gazetki zawierające ceny i opis wybranych produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków, opieczętowane na ostatniej stronie pieczęcią apteki z informacją o jej lokalizacji i godzinach otwarcia.

Zmniejszył jednak wysokość kary do 8 tys. zł, uzasadniając to tym, że reklama dotyczyła jednej apteki i była prowadzona w jednej formie - gazetki.

Sprawa trafiła do sądu. Ten oddalając skargę spółki podkreślił, że organy Inspekcji Farmaceutycznej obu instancji zasadnie przypisały firmie odpowiedzialność za działania reklamowe.

Spółka nie negowała faktu upowszechniania gazetki reklamowej

Zdaniem Sądu, dystrybucja w aptece gazetek zawierających produkty lecznicze wraz z opisem i cenami, które to produkty można nabyć w aptece, stanowiło działanie zachęcające klientów apteki do zakupu wymienionych w gazetce produktów, a w konsekwencji zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w tej konkretnej aptece.

W skardze kasacyjnej spółka twierdziła, że nie prowadziła reklamy apteki. Choć jak podkreślał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu, "spółka nie negowała faktu swojego udziału w rozpowszechnianiu przedmiotowej gazetki poprzez zezwalanie na umieszczanie jej w izbie ekspedycyjnej apteki".

Nie miał też wątpliwości, że doszło do naruszenia zakazu reklamy apteki.

II GSK 1988/18 - Wyrok NSA