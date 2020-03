Apteki otrzymają od rządu wsparcie? Co z kontrolami?

Posłankę Martę Wcisło niepokoją plany o kontrolach w aptekach, które miałyby być się odbyć na terenie całego kraju. Zastanawia się też, że jakie działania zamierza podjąć rząd w celu wsparcia aptek i punktów aptecznych w trakcie trwania epidemii COVID-19.

- Powstała sytuacja w związku z pandemią koronawirusa ma widoczny wpływ m.in. na działalność aptek oraz punktów aptecznych - podaje w interpelacji do ministra zdrowia posłanka Marta Wcisło (KO).

- Nie ulega wątpliwości, że farmaceuci i osoby zatrudnione w aptekach pracują obecnie na ponad 100% swoich możliwości. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że część pracowników aptek skorzystała z tzw. dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Powoduje to braki kadrowe w aptekach wpływające na ich działanie. Nie można też zapomnieć o tym, że osoby pracujące w aptekach są dodatkowo narażone na bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi koronowirusem, a co za tym idzie – na możliwość zainfekowania - tłumaczy.

Posłankę niepokoją informacje o planowanych kontrolach, które miałyby być przeprowadzone w aptekach na terenie całego kraju.

W uwagi na powyższe, pyta:

- Czy planowane jest podjęcie działań ustawowych mających na celu wsparcie podmiotów prowadzących apteki bądź punkty apteczne oraz samych farmaceutów i osoby pracujące w aptekach?

- Czy planowane jest przeprowadzenie na szeroką skalę – przez NFZ i innych – kontroli działalności aptek i punktów aptecznych?

