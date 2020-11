Biedronka oferowała leki z hasłem: zawsze niskie ceny. 1000 zł kary

W sklepie sieci Biedronka, na listwie cenowej dedykowanej dla produktów leczniczych, umieszczono ceny wraz z hasłem "Zawsze niskie ceny". Złamanie zakazu reklamy sklepu będzie kosztować tysiąc złotych.

Podkarpacki inspektor farmaceutyczny ujawnił, że w sklepie leki posiadają ceny detaliczne uwidocznione na listwie cenowej na tzw. podkładzie cenowym, opatrzonym hasłem „Zawsze niskie ceny”.

Zgodnie z oświadczeniem kierownika sklepu, umieszczenie informacji na podkładach cenowych „Zawsze niskie ceny” jest hasłem standardowym sklepów tej sieci i dotyczy całego asortymentu sklepu. Wygląd etykiet cenowych jest narzucony przez centralę i personel nie ma możliwości usunięcia napisu (informatyk wprowadza ceny dla całej sieci sklepów).

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zawiadomił spółkę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia niedozwolonej reklamy i jej działalności.

WIF uznał, że sklep kieruje do publicznej wiadomości informację o cenach detalicznych leków opatrzoną hasłem „Zawsze niskie ceny”, co może stanowić zachętę do zakupu produktu leczniczego w niskiej cenie.

Podstawą orzekania w niniejszej sprawie jest art. 94a ust. 1a P.f., który stanowi o zakazie reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

"Ze względu na ograniczone orzecznictwo w stosunku do tego artykułu należy stosować analogicznie orzecznictwo odnośnie art. 94a ust 1 odnoszące się do aptek i punktów aptecznych" - uznał WIF.

FARZ-DA.8523.17.2020