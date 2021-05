Co ze szczepieniami w aptekach innymi niż na covid-19? Mamy odpowiedź MZ

Czy obecne uprawnienia farmaceutów obejmują również obszar immunizacji przeciwko grypie w aptekach oraz kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko innym chorobom niż covid-19?

Możliwość wykonywania szczepień w aptekach przez farmaceutów jest już coraz bliżej.

Zielone światło z Sejmu

Wpierw umożliwiono farmaceutom kwalifikowanie i wykonywanie szczepień przeciwko covid-19 w ramach zespołów szczepiennych.

Zgodnie z aktualną informacją Naczelnej Izby Aptekarskiej, dotychczas blisko 9 tys. farmaceutów nabyło uprawnienia do wykonywania szczepień przeciw COVID-19, a ok. 6,3 tys. osób może dokonywać kwalifikacji.

Kolejnym krokiem jest otwarcie aptek na wykonywanie w nich szczepień. Stosowne przepisy zostały uchwalone przez Sejm. Nowelizacja ustawy czeka na podpis prezydenta.

Wymagania dla lokalu apteki

24 maja ministerstwo zdrowia przedstawiło do konsultacji dwa projekty rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy:

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

- Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie metody zapobiegania COVID-19, który wśród podmiotów uprawnionych do wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 dopisuje apteki ogólnodostępne.

Tym samym za kilka dni pierwsi pacjenci będą mogli zaszczepić się przeciw covid-19 w aptekach.

Co ze szczepieniami w aptekach przeciwko grypie?

Otwarcie aptek na szczepienia przeciwko covid-19 z pewnością przyspieszy akcję walki z koronawirusem. Być może jest to pierwszy krok do wprowadzenia do aptek szczepień przeciwko grypie sezonowej.

To jest jedno z najczęściej wykonywanych szczepień w aptekach w innych państwach. W 2019 r. szczepienia przeciw grypie były oferowane w aptekach w 40% europejskich krajów, a w 17% krajów dostępne były również inne szczepienia. Na świecie szczepienia przeciw grypie można wykonać w aptekach przynajmniej w 24 krajach.

Czy obecne uprawnienia farmaceutów obejmują również obszar immunizacji przeciwko grypie w aptekach oraz kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko innym chorobom niż covid-19?

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami upoważniono farmaceutów wyłącznie do szczepień przeciw COVID-19. Obecnie nie trwają prace nad rozszerzeniem tych uprawnień do kwalifikowania i wykonywania szczepień przeciwko innym chorobom - poinformowała nas Justyna Maletka z Biura Komunikacji MZ.