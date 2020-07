Czy farmaceuta może przepisać receptę powinowatym z linii bocznej?

Możliwość wystawienia recepty pro familia dotyczy w linii bocznej osób z drugiego stopnia pokrewieństwa, czyli rodzeństwa rodzonego, jak i przyrodniego, zaś z trzeciego stopnia pokrewieństwa jedynie dzieci rodzeństwa osoby wystawiającej receptę - ocena MZ.

Prezes Dolnośląskiej Rady Aptekarskiej we Wrocławiu, Marcin Repelewicz, wystąpił do resortu zdrowia o wykładnię art. 95b ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, w zakresie wystawiania recept pro familia.

W związku z rozszerzeniem grona osób, dla których można wystawić receptę pro familia o osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, powstał dylemat, dla których członków rodziny z linii bocznej farmaceuta może wystawić receptę.

Jak wyjaśnia MZ, krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo drugiego stopnia czyli rodzeństwo, zarówno rodzone, jak i przyrodnie (bo wystarczy jeden wspólny przodek).

Trzeci stopień pokrewieństwa w linii bocznej obejmuje: brata ojca, brata matki, siostrę matki lub ojca, syna brata w stosunku do stryja, córkę brata w stosunku do stryja, syna brata w stosunku do siostry ojca, córkę brata w stosunku do siostry ojca, syna siostry, córkę siostry.

W czwartym stopniu pokrewieństwa w linii bocznej krewnymi są: syn brata ojca, córka brata ojca, syn brata matki, córka brata matki, syn siostry ojca lub siostry matki, córka siostry ojca lub siostry matki.

"Choć jak wskazano w przedmiotowym piśmie, że użyte sformułowanie „do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej” może stwarzać przekonanie, że mowa jest o czwartym stopniu pokrewieństwa jaki zachodzi między dziećmi rodzeństwa, to jednak więzy rodzinne należy oceniać w stosunku do osoby wystawiającej receptę" - informuje MZ.

Uprawnienie do wystawienia recepty pro familia nie dotyczy wszystkich krewnych trzeciego stopnia w linii bocznej, gdyż w takim razie przyjęto by redakcję analogiczną jak w przytoczonych we wniosku aktach normatywnych.

Zatem - w ocenie resort - możliwość wystawienia recepty pro familia dotyczy w linii bocznej osób z drugiego stopnia pokrewieństwa, czyli rodzeństwa rodzonego, jak i przyrodniego, zaś z trzeciego stopnia pokrewieństwa jedynie dzieci rodzeństwa osoby wystawiającej receptę.

