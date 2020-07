Dla przedsiębiorcy: przesunięcie międzymagazynowe. Dla GIF: zbycie leków do innej apteki

Zdaniem GIF, ta argumentacja jest błędna, a konstrukcja prawna single economic unit, na którą powołuje się przedsiębiorca, nie istnieje w polskich przepisach prawnych, wbrew temu, co twierdzi właściciel aptek (fot. Pixabay)

Przesunięcie międzymagazynowe jest możliwe pomiędzy aptekami należącymi do jednego podmiotu – jednego przedsiębiorcy. W każdym innym przypadku jest to nielegalne zbycie leków z apteki do apteki - uważa inspekcja farmaceutyczna.

GIF podtrzymał w mocy decyzję inspekcji farmaceutycznej w przedmiocie cofnięcia udzielonego zezwolenia na prowadzenie apteki. Powodem było stwierdzenie sprzedaży produktów leczniczych innemu przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę. Zbycie produktów leczniczych było dokonywane na przestrzeni 2017 i 2018 roku, a zatem nie było to incydentalne zdarzenie. Jak tłumaczył się przedsiębiorca? Że to były przesunięcia międzymagazynowe. "Przesunięcia służyły tylko i wyłącznie optymalnemu zarządzaniu zapasami magazynowymi w aptekach prowadzonych przez jeden organizm w sensie ekonomicznym, nie były działaniami zorganizowanymi - miały charakter doraźny i stanowiły reakcję przedsiębiorcy na aktualną sytuację w stanach magazynowych prowadzonych przez niego aptek i na zmieniające się potrzeby pacjentów" - wyjaśniał właściciel aptek. Jednak w opinii inspekcji, nie miało znaczenia, że dokumenty potwierdzające transakcje zostały określone jako "Przesunięcia MM", skoro zostały spełnione warunki uznania transakcji za sprzedaż: istnieją dwie strony transakcji, zapłata określonej kwoty pieniężnej (ceny) za przekazane produkty sprzedaży. Dwa podmioty, jeden właściciel

"Nawet jeśli transakcja byłaby nieodpłatna, to organ i tak zobligowany jest do cofnięcia zezwolenia. Określone w przepisie art. 86a Pf sformułowanie "zbycie" ma szerszy zakres niż sprzedaż i obejmuje wszystkie formy przeniesienia władania, w tym przez darowiznę i zamianę, niezależnie od tego czy nastąpiło fizyczne przekazanie przedmiotu" - uważa GIF. GIF stwierdził również, że występowanie w składzie osobowym spółki jawnej prowadzącej aptekę osoby fizycznej, która jest drugą stroną czynności prawnej, nie zmienia faktu, że są to dwa odrębne podmioty gospodarcze: "Strona, która dokonała nieuprawnionych sprzedaży, posługuje się innym numerem NIP, działa na podstawie osobnego zezwolenia na prowadzenie apteki, w innej lokalizacji" - stwierdził inspektor.

