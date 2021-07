Do rozporządzenia ws. recept wkradł się błąd. Chodzi o lek recepturowy

Zgodnie z wykładnią celowościową należy przepis ten odczytywać z przecinkiem po słowie „recepturowego” występującym w zacytowanym wyżej fragmencie - wyjaśnia resort zdrowia (fot. Pixabay)

Do zrealizowania recepty, na której przepisano dowolny lek przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę, w tym lek recepturowy przeznaczony do takiego stosowania, wystarczające jest podanie na tej recepcie częstotliwości stosowania.

Minister Zdrowia wydał komunikat w sprawie interpretacji przepisu 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021 roku. W związku z wątpliwościami co do interpretacji obowiązującego rozporządzenia, w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na braku przecinka po słowach „w tym leku recepturowego”. Doszło do omyłki redakcyjnej Brak tego przecinka należy traktować jako omyłkę redakcyjną, która jest oczywista w świetle wewnętrznej logiki omawianego przepisu, gdyż przy przyjęciu odmiennej niż zaprezentowana w niniejszym komunikacie interpretacji, nie miałoby żadnego sensu wyodrębnienie spośród wszystkich możliwych leków ich podgrupy w postaci leków recepturowych do stosowania zewnętrznego na skórę. W konsekwencji drugie z przewidzianych w omawianym przepisie wyłączeń pozwalających na zrealizowanie recepty w przypadku podania częstotliwości stosowania (zamiast sposobu dawkowania podanego zgodnie z 2 ust. 2 pkt 2) należy interpretować w taki sposób, że do zrealizowania recepty, na której przepisano dowolny produkt leczniczy przeznaczony do stosowania zewnętrznego na skórę, w tym lek recepturowy przeznaczony do takiego stosowania, wystarczające jest podanie na tej recepcie przez osobę wystawiającą częstotliwości stosowania. Inna interpretacja jest nieprawidłowa Zgodnie z wykładnią celowościową należy przepis ten odczytywać z przecinkiem po słowie „recepturowego” występującym w zacytowanym wyżej fragmencie. W związku z powyższym jakakolwiek interpretacja inna, niż w której fragment „w tym leku recepturowego” stanowi wtrącenie, jest nieprawidłowa i niezgodna z intencją autorów projektu.

