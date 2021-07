Do szczepień zakwalifikuje rówież student medycyny

Studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwenci studiów na tym kierunku oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo będą przeprowadzać kwalifikacje do szczepień.

Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Jest zapotrzebowanie na wsparcie studentów

Przepisy mają na celu umożliwienie studentom piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz absolwentom studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo przeprowadzanie kwalifikacji do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 proponuje się poszerzyć katalog osób posiadających uprawnienia do przeprowadzania kwalifikacji do tych szczepień o studentów piątego roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz umożliwić kwalifikowanie do szczepień absolwentom studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo również w okresie do 6 miesięcy od dnia ukończeniu tych studiów, zapewniając jednocześnie ciągłość realizacji szczepień wykonywanych w punktach szczepień przez wskazany personel.

Pół rok na uzyskanie uprawień zawodowych

Okres sześciu miesięcy wynika z faktu uwzględnienie czasu potrzebnego na uzyskanie uprawień zawodowych i nadania prawa wykonywania zawodu.

Zakłada się, że osoby, które ukończyły studia podobnie jak studenci będą przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 pod nadzorem. Podtrzymany został warunek uprawnienia do kwalifikowania do szczepień dla absolwentów po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydanego przez uczelnię, w której osoby te odbywają kształcenie.