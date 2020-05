Doktor z Pabianic wyszedł z arteszu. Śledztwo nadal w toku

Lekarzowi-oszustowi grozi mu do 12 lat więzienia (Fot. Archiwum)

Prokuratura Okręgowa w Łodzi uchyliła areszt wobec lekarza podejrzanego o wyłudzenia z NFZ. Prokuratura chciałaby zakończyć śledztwo do końca roku, jednak wciąż ma do przesłuchania ok. 500 świadków. Są to głównie pacjenci, których dane osobowe doktor wykorzystywał wypisując recepty na drogie leki psychotropowe.

Lekarz psychiatra z Pabianic został zatrzymany w listopadzie 2018 roku. Oskarżono go o oszustwa finansowe. W wyniku jego działań NFZ straciło około ośmiu milionów złotych. Doktor wystawiał recepty na leki psychotropowe, posługując się danymi swoich pacjentów. Następnie realizował recepty w "zaprzyjaźnionych" aptekach. Zyskiwali właściciele aptek na realizacji drogich leków refundowanych oraz sam doktor, sprzedając wykupione nielegalnie leki po wyższych cenach. Po zatrzymaniu psychiatra trafił do aresztu. Przebywał tam prawie półtora roku. Na wolność wyszedł niespełna miesiąc temu – 17 kwietnia - podaje epainfo.pl. – Uznano, że okres aresztowania był wystarczająco długi do przeprowadzenia czynności, które wymagały izolacji podejrzanego i tym samym zabezpieczenia postępowania oraz że w jego dalszym toku wystarczające będą inne środki zapobiegawcze – wyjaśnia prokurator Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Prowadzone w tej sprawie śledztwo prokuratura chciałaby zakończyć do końca bieżącego roku, ale biorąc pod uwagę, na jakim jest ono etapie rodzą się wątpliwości, czy to możliwe. Sprawa ma wciąż charakter rozwojowy, a do przesłuchania pozostało około 500 świadków. W większości to pacjenci, których nazwiska, bez ich wiedzy, znajdowały się na receptach. Nad lekarzem ciążą 453 zarzuty, spośród których 444 dotyczą wyłudzenia pieniędzy z NFZ. Oprócz psychiatry w aferę zamieszanych jest jeszcze 17 osób. Więcej: epainfo.pl

