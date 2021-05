Jeżeli NRA oczekuje, że DPLiF przedstawi w każdym z tych wariantów gotowy przepis, w jaki farmaceuta ma postępować, to jest to oczekiwanie, które z oczywistych względów nie może być spełnione.

Taką m.in. odpowiedź dostała Naczelna Izba Aptekarska na swoje pytania dotyczące zasad realizacji recept.

Jedno z pytań dotyczyło zamieszczania identyfikatora OW NFZ na recepcie.

"Zniesienie obowiązku zamieszczania identyfikatora OW NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta na recepcie powoduje, że tej informacji nie trzeba odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, czyli Dokumencie Realizacji Recepty oraz nie musi być ona przekazywana oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych o obrocie lekami wynikającymi ze zrealizowanych recept" - odpowiedział Fundusz.

Zniesienie tego obowiązku nie powoduje zakazu wpisania na recepcie identyfikatora OW NFZ, a jego odnotowanie nie powinno skutkować odmową realizacji takiej recepty.

MZ o kreatywności osoby wystawiającej receptę

W zakresie pozostałych 3 pytań zawartych w piśmie, NFZ zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wykładnię przepisów dotyczących przedstawionych wątpliwości. Oto co odpisał DPLiF.

Izba zapytała: w jaki sposób farmaceuta może wyliczyć ilość leku do wydania pacjentowi z uprawnieniem IB, na lek w postaci żelu przy zaordynowanej ilości 3 op a 100 gramów ze wskazanym dawkowaniem 3 x 3 cm cienka warstwa?

DPLiF informuje, że nie odpowie NRA na tak postawione pytanie. Do wyobrażenia jest niemal nieograniczona liczba wariantów przedmiotowych zapisów determinowana wprost kreatywnością osoby wystawiającej. Jeżeli NRA oczekuje, że DPLiF przedstawi w każdym z tych wariantów gotowy przepis, w jaki farmaceuta ma postępować, to jest to oczekiwanie, które z oczywistych względów nie może być spełnione.

DPLiF nie będzie odpowiadał na tak zniuansowane kwestie dotyczące sposobu postępowania farmaceuty, który w tym zakresie jest ekspertem i powinien działać w sposób zgodny z jego wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym.

Leki recepturowe i preparaty immunologiczne

Kolejne pytanie: Dla których szczepionek stosowanych w immunologii indywidualnej - produktów handlowych, obowiązuje termin ważność recepty 120 dni zgodnie z art. 96a ust. 7 pkt 3b ustawy Prawo farmaceutyczne?

W odniesieniu do pytania dotyczącego produktów immunologicznych i terminów realizacji recept, na których zostały one przepisane, DPLiF jest zdania, że termin 120 dni na realizację recepty powinien dotyczyć tylko tych leków, dla których w ich ChPL wyraźnie wskazano na ich indywidualne wytwarzanie.

W innym przypadku preparat powinien być traktowany jak zwykły lek, z terminem realizacji 30 dni od daty wystawienia.

DPLiF udzielił też odpowiedzi w zakresie możliwości przepisywania przez pielęgniarki/ położne leków recepturowych.

Całość pisma w załączniku.