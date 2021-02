Dyżury aptek. MZ: wybuch pandemii przerwał prace

Kwestia dyżurów nocnych wymaga uregulowania, jednak Minister Zdrowia nie może zakreślić docelowego horyzontu czasowego rozpoczęcia, ani tym bardziej zakończenia stosownych procesów legislacyjnych, bo jest aktualnie obłożony wieloma innymi zadaniami.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, udzielił odpowiedzi na kolejną petycję poselską w sprawie nocnych dyżurów aptek.

Przyznaje, że od dłuższego czasu rozważano możliwość zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dyżurów nocnych, świątecznych i w dni wolne od pracy pełnionych przez apteki ogólnodostępne.

- Opracowano nawet wstępną propozycję rozwiązania w tym obszarze - włącznie z aspektem dofinansowywania działalności aptek w porach nocnych oraz dni wolne od pracy. Niestety wybuch pandemii przerwał prace w tym zakresie - informuje.

Dodaje, że wprowadzenie mechanizmów finansowania dyżurów powinno sprawić, że mechanizmy egzekwowania nie będą w takim stanie konieczne, jak ma to miejsce obecnie.

Obecnie wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawujący nadzór nad aptekami na danym terenie może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki m. in. w przypadku, gdy apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych. Jednak przepis ten odnosi się do notorycznego niezaspokajania potrzeb ludności, nie zaś do nierespektowania harmonogramu dyżurów przez apteki.

- Dotychczas nie zostały w powyższych aspektach podjęte ostateczne decyzje kierunkowe, co wynika z faktu dużego obłożenia Ministerstwa Zdrowia wieloma innymi, równolegle prowadzonymi zadaniami legislacyjnymi. Niemniej jednak kwestia dyżurów nocnych wymaga uregulowania, przy czym Minister Zdrowia nie może zakreślić docelowego horyzontu czasowego rozpoczęcia, ani tym bardziej zakończenia stosownych procesów legislacyjnych - dodaje wiceminister.