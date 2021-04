Dyżury aptek: projekt w połowie 2021 roku

Po wymuszonej pandemią przerwie nad nowym uregulowaniem dyżurów aptek, Ministerstwo Zdrowia wróciło do analiz tego tematu i planuje przedstawić swój projekt już w połowie 2021 roku.

Posłowie co jakiś czas dopytują ministra zdrowia, co dalej z dyżurami aptek. Ostatnio pytał o to ponownie poseł Jan Szopiński i Piotr Sak.

Co odpowiada minister?

- Po wymuszonej pandemią przerwie nad nowym uregulowaniem dyżurów aptek, Ministerstwo Zdrowia wróciło do analiz tego tematu i planuje przedstawić swój projekt już w połowie 2021 roku - odpowiada wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Na etapie prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia analiz, były i są brane pod uwagę różne warianty uregulowania dyżurów aptecznych, w tym możliwość ich częściowego finansowania z budżetu państwa.

Żądania finansowania dyżurów

- Z uwagi na fakt, że zasadniczym źródłem braku woli po stronie niektórych podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do sprawowania dyżurów nocnych i świątecznych przez prowadzone przez siebie apteki (a często również po stronie personelu aptek) jest to, że działalność ta nie jest opłacalna w stopniu jaki satysfakcjonowałby ww. podmioty, do wyobrażenia jest (nie przesądzając czy takie, czy inne rozwiązania są przedmiotem analiz i będą przedmiotem ew. dalszych prac) jest możliwość określenia jakiegoś trybu finansowania czy dodatkowego dofinansowywania prowadzenia dyżurów - dodaje.

Jak przyznał, do Ministerstwa Zdrowia zgłaszane są oczekiwania, "czy wręcz żądania finansowania tych dyżurów (np. ze środków NFZ)", w związku z czym takie rozwiązanie najprawdopodobniej pozwoliłoby wyeliminować przypadki nieprowadzenia dyżurów.

- Finansowanie dyżurów spowodowałoby bowiem, że aptek chcących prowadzić dyżury, byłoby zapewne dużo więcej niż obecnie - ocenia.

Kto ma egzekwować przepisy

Jednocześnie Minister Zdrowia wyraża wątpliwość, czy rozwiązania prawne pozwalające organom wykonawczym powiatów na skuteczne egzekwowanie stanowionego przez powiaty prawa, pozostają w kompetencji Ministra Zdrowia.

Organy ustanawiają prawa, więc też od nich zależy możliwość egzekwowania.