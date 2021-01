Dz.U.: nowy wzór karty zgłoszenia NOP

W Dzienniku Ustaw opublikowano znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Zakłada możliwość sporządzenia karty NOP w formie elektronicznej.

Rozporządzenie wprowadza zmiany dotyczące sposobu zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz nowego formularza zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego po szczepieniu innym niż przeciw gruźlicy (BCG) i szczepieniu przeciw gruźlicy (BCG) – karty zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego – w związku z elektronizacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przepisy rozporządzenia nie zmieniają dotychczasowej praktyki działania nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, podlegającymi obowiązkowi zgłoszenia przez lekarza lub felczera rozpoznającego niepożądany odczyn poszczepienny lub podejrzewającego wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego.

Nowo wprowadzane rozwiązanie zakłada zasadniczo możliwość sporządzenia karty zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego w postaci elektronicznej bezpośrednio w systemie SEPIS lub z udziałem bezpłatnej aplikacji gabinet.gov.pl. istniejącej w ramach Systemu P1.

Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia odczynu poszczepiennego (lekarz, felczer) po zalogowaniu do aplikacji i wprowadzeniu danych pacjenta będą mieć możliwość skorzystania z odnośnika, który przekieruje ich do elektronicznego formularza karty. Założeniem jest, aby formularz automatycznie został uzupełniony o dane, które są możliwe do uzyskania z systemu elektronicznego, tj. dane placówki opieki zdrowotnej, dane pacjenta, dane o szczepionce i szczepieniu (o ile zostały wcześniej przekazane do P1 w ramach szczepienia). Pozostałe dane są uzupełniane przez lekarza lub felczera.

