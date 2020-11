Fałszywe oskarżenie o prowadzenie nielegalnej reklamy aptek?

Kroś probował fałszywie oskarżyć apteki o prowadzenie reklamy? (fot. Pixabay)

Ktoś doniósł do GIF, iż w dwóch aptekach na terenie Rzeszowa należących do sieci aptek prowadzona jest zakazana prawem sprzedaż leków. Inspektorat farmaceutyczny zajął się sprawą, ale nie stwierdził, by takie zdarzenie miało miejsce.

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zajmował się sprawą dotyczącą podejrzenia załamania zakazu aptek (FARZ-DA.8523.8.2020). Informację o tym, wraz z materiałem dowodowym w postaci zdjęć, przekazał GIF. Zgodnie z nimi, w dwóch aptekach prowadzona była wyprzedaż asortymentu po promocyjnych cenach (70%, 50%, 25%). Pełnomocnik reprezentujący apteki poinformował że określona w piśmie działalność spółki tj. „prowadzenie wyprzedaży asortymentu po promocyjnych cenach” nie stanowi naruszenia zakazu reklamy aptek. Dodatkowo zaznaczył, że uprawnienia do określenia cen poszczególnych produktów (za wyjątkiem asortymentu z cenami urzędowymi) jest przynależne spółce w ramach swobody wykonywania działalności gospodarczej i pozostaje w sferze dopuszczalnego kształtowania polityki cenowej. Jednocześnie PWIF wezwał osobę wymienioną w piśmie GIF, która zgłosiła prowadzenie przez apteki reklamę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności powzięcia informacji o akcji promocyjnej prowadzonej ww wskazanych aptekach „Dr.Max”, okresu prowadzenia akcji promocyjnej oraz daty sporządzenia dokumentacji fotograficznej. PWIF nigdy nie otrzymał odpowiedzi od tej osoby (zwrot listu przez operatora pocztowego po dwukrotnym awizowaniu). Poproszeni o złożenie wyjaśnień kierownicy obu aptek poinformowali WIF, że w aptece promocyjne ceny nie są stosowane. Z dokumentacji fotograficznej nie wynikało, że zdjęcia dotyczą aptek, w których pełnią funkcję kierowników. Również pełnomocnik spółki poinformował WIF, że zdjęcia nie przedstawiają aptek objętych postępowaniem. Dodatkowo inspektor farmaceutyczny przeprowadził kontrolę obu aptek i stwierdził, że nie jest tam prowadzona działalność reklamowa. "Zdjęcia dotyczą aptek w całym kraju, nie wiadomo jednak, kiedy i w jakiej aptece zostały wykonane. Świadkowie –kierowniczki aptek nie zidentyfikowały na nich wskazywanych aptek. Jedno ze zdjęć zostało ocenione jako prawdopodobnie przedstawiające jedną z aptek, jednak nie wiadomo kiedy zostało wykonane" - stwierdza Podkarpacki WIF. "Jak zeznała świadek – kierowniczka tej apteki, z całą pewnością od czasu pełnienia przez nią tej funkcji tj. od lutego 2019 r. działania reklamowe nie były prowadzone. Zeznania świadków WIF uznał za wiarygodne i spójne w całości. Wynika z nich, że w okresie pełnienia funkcji kierowniczek aptek, reklama w sugerowanej treścią wniosku oraz zdjęciami nie była i nie jest prowadzona" - dodał.

