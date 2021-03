Farmaceuci kwalifikujący do szczepień. Resort ma jednak wątpliwości?

Kwalifikowanie do szczepień jest rzeczą ważniejszą niż samo szczepienie. Chociażby po sygnałach o działaniach niepożądanych - mówi Bolesław Piecha. Farmaceuci będą mogli kwalifikować?

30 marca br. posłowie sejmowej komisji zdrowia rozpatrzyli poprawki senackie do nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Sprawozdawca, poseł Paweł Rychlik, wnioskował o odrzucenie poprawek.

Senatorowie zgłosili 5 poprawek. Jedna z poprawek dotyczyła zmiany tytułu ustawy. Druga poprawka dotyczyła wpisania wprost do noweli ustawy zawodów medycznych, które mogą kwalifikować do szczepień. Żadna z nich nie przeszła.

Przebieg procesu legislacyjnego

Projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 12 marca. Zmiana przepisów ma na celu wprowadzenie rozwiązania, by nie tylko lekarze, ale także przedstawiciele innych zawodów medycznych kwalifikowali do szczepienia przeciw COVID-19.

W nowelizacji nie wskazano, kto będzie mógł kwalifikować do szczepienia. Grupę tę ma wskazać minister zdrowia w rozporządzeniu.

Posłowie dyskutowali nad tym, dlaczego wprost nie wpisano, o które zawody medyczne chodzi. Poseł sprawozdawca, Paweł Rychlik, we wpisie na Twitterze, zasugerował, że chodzi o te zawody medyczne, które niedawno uzyskały możliwość dokonywania szczepień przeciw covid-19, w tym farmaceutów.

Co z kwalifikacją przez farmaceutów

Po głosowaniu w Sejmie, skomentował na TT: "Dziś Sejm znowelizował ustawę, która pozwoli na kwalifikowanie i przeprowadzenie szczepień przeciw Covid polskim pielęgniarkom, położnym, farmaceutom. Lekarze będą mogli zająć się leczeniem".

Trzecie czytanie na posiedzeniu Sejmu odbyło się 17 marca. Wówczas posłowie przyjęli sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Za było 421 posłów, przeciw - 20, wstrzymało się trzech. Nie głosowało 16.

24 marca ustawą zajęli się senatorowie z komisji zdrowia. Wnieśli 5 poprawek.

Ma być elastycznie

30 marca posłowie sprawnie przegłosowali poprawki, odrzucają je. Wrócił jednak temat wskazania w ustawie, przedstawiciele których zawodów medycznych będą mogli kwalifikować do szczepień. Jeden z posłów zapytał wprost o farmaceutów.

Przeciwna temu rozwiązaniu była wiceminister zdrowia, Anna Goławska, która jest za pozostawieniem elastyczności w tym względzie: - Projekt zakładał wydanie rozporządzenia, w którym zostaną określone kwalifikacje osób, które będą kwalifikować do szczepień i je wykonywać. To zdecydowanie bardziej elastyczne rozwiązanie w dobie epidemii, gdy musimy na bieżąco reagować. Nie rekomendujemy wpisania wprost do ustawy wymienionych (w poprawce senackiej - przyp. red.) zawodów medycznych.

- Na ten moment ustawa zakłada uwzględnienie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarkę, położną, felczera i ratownika medycznego - dodała.

Kwalifikacja do szczepienia jest ważniejsza

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, Bolesław Piecha zwrócił uwagę, że chodzi o rozróżnienie kwalifikowania do szczepienia i samego wykonania szczepienia:

- Jednak kwalifikowanie do szczepień jest rzeczą ważniejszą. Chociażby po tych sygnałach, że są jakieś działania niepożądane i objawy uboczne.