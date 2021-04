Farmaceuta otoczy opieką pacjentów? Jest ustawa, brakuje rozporządzeń i finansowania

Właśnie weszło w życie nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Daje ono farmaceutom możliwość udzielania pacjentom porad dotyczących leków. Szkopuł w tym, że brakuje rozporządzeń.







Nowe prawo: ustawa o zawodzie farmaceuty w piątek weszło w życie

Ustawa ta łączy w sobie dwa poprzednie akty prawne. Daje też farmaceutom nowe uprawnienia

Eksperci zwracają uwagę, że wraz z wejściem ustawy, prawodawca "zapomniał" wydać stosowne rozporządzenia i wycenić usługę

Jak podaje portal prawo.pl, w piątek 16 kwietnia wchodzi w życie ustawa z 10 grudnia o zawodzie farmaceuty. Jej uchwalenie umożliwiło farmaceutom, w porozumieniu z lekarzem, prowadzenie konsultacji na temat przyjmowanych leków, ich przegląd oraz weryfikację, czy mogą być jednocześnie zażywane.

Wszystko w jednym akcie prawnym

Ważną zmianą nowej ustawy jest połączenie w jednym akcie prawnym wszystkich zapisów, które do tej pory były w dwóch aktach: prawie farmaceutycznym i ustawie o izbach aptekarskich.

Zdaniem Marcina Piskorskiego, prezesa Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET nowe prawo o zawodzie farmaceuty to prawdziwy przełom. Jak wyjaśniał, farmaceuci to ostatnia grupa spośród zawodów zaufania publicznego, która nie miała ustawy kompleksowo regulującej jej rolę w systemie opieki zdrowotnej.

Nowa ustawa określa zasady wykonywania i uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty, kwestię szkoleń i doskonalenia zawodowego. Wprowadza także od lat wyczekiwaną opiekę farmaceutyczną, co oznacza poważne wzmocnienie roli farmaceuty w całym systemie – przypomina Prawo.pl.

Zabrakło wytycznych

Ustawa wprawdzie weszła w życie, jednak nie wydano do niej szczegółowych wytycznych, dlatego też farmaceuci nie widzą do końca, jakie świadczenia będą mogli udzielać. Ustawa wskazuje jedynie w art. 4 ust. 3, że farmaceuta będzie mógł zmierzyć ciśnienie, a także podpowiedzieć, co zrobić - przypomina Prawo.pl.

Farmaceuci chcieliby jednak, śladem swoich zagranicznych kolegów, udzielać rownież innych świadczeń. W niektórych krajach UE farmaceuta może np. przeprowadzić badania poziomu glukozy, cholesterolu, krzepliwości krwi czy wykonywać testy na poziom kwasu moczowego.