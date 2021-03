Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny: 200 pytań oceniających kwalifikacje do bycia farmaceutą w Polsce

Resort zdrowia przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW). Kandydat będzie musiał odpowiedzieć prawidłowo na 60 proc. z 200 pytań.

Farmaceutyczny Egzamin Weryfikacyjny (FEW) nie zastępuje procedury nostryfikacyjnej

Pytania FEW będą przygotowywane przez zespół ekspertów

Egzaminy polegać będą na rozwiązaniu testu składającego się z 200 pytań zawierających po 5 odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie Farmaceutycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (FEW).

Dotychczasowe przepisy nie przewidywały przeprowadzania FEW. Został on wprowadzony ustawą. Złożenie tego egzaminu jest jednym z warunków uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom farmaceutów, którzy ukończyli studia w państwach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej i zamierzają pracować w zawodzie farmaceuty, wprowadzone zostają przepisy umożliwiające w drodze zaliczenia FEW weryfikacji wiedzy na poziomie minimalnych wymogów kształcenia określonych w przepisach Unii Europejskiej - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Egzaminy te nie będą zastępowały procedury nostryfikacyjnej, która nadal będzie obowiązywać farmaceutów pragnących oprócz realizacji świadczeń zdrowotnych rozwijać się w naszym kraju naukowo i dydaktycznie.

"Takie rozwiązanie „zaproponowane zostało również w związku z licznymi, indywidualnymi zgłoszeniami dotyczącymi obecnie obowiązującej procedury nostryfikacyjnej, która mimo regulacji prawnej jaką jest rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą (...), nie jest prowadzona jednolicie przez uczelnie kształcące na kierunku farmacja, a wewnętrzne procedury dotyczące tego procesu znacznie różnią się od siebie w poszczególnych uczelniach" - dodano.

Jeden egzamin centralny (FEW), organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) będzie jednakowo weryfikował kwalifikacje każdej osoby w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce.

Pozytywne zaliczenie egzaminu FEW będzie potwierdzeniem spełnienia minimalnych wymogów kształcenia zgodnie z Dyrektywą 2005/35/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Egzamin odbywa się dwa razy do roku, a opłata za niego wynosi 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok i została określona na poziomie 650 zł za egzamin. Określone będą wzory świadectw złożenia FEW.

Egzamin składa się z 200 pytań

Pytania FEW będą przygotowywane przez zespół ekspertów składający się z przedstawicieli polskich uczelni kształcących na kierunku farmaceutycznym. Egzaminy składać się będzie przed Zespołami Egzaminacyjnymi wyłonionymi spośród członków Komisji Egzaminacyjnej.

Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego określono na 500 zł za posiedzenie, natomiast członka zespołu egzaminacyjnego określona na 300 zł za posiedzenie.

Sam egzaminy polegać będą na rozwiązaniu testu składającego się z 200 pytań zawierających po 5 odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. Pozytywny wynik FEW uzyska zdający po zaliczeniu 60% maksymalnej liczby punktów z testu. Dyrektor CEM wydawać będzie świadectwo złożenia FEW oraz odpłatnie w wysokości 50 zł za duplikat lub odpis świadectwa.