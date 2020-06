Franczyzodawca sieci aptek: wynagrodzenie z udostępnienia licencji to przychód z zysków kapitałowych?

Spółka, która udziela odpłatnej licencji na korzystanie z oznaczeń handlowych i usługowych do prowadzenia aptek na zasadzie franczyzy, otrzymuje za to od kontrahentów wynagrodzenie. Stanowi ono przychód z zysków kapitałowych - ocenia skarbówka.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę spółki, która odwołała się od interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do przychodów z zysków kapitałowych przychodów z tytułu licencji do praw majątkowych udostępnianych franczyzobiorcom.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług franczyzowych oraz usług wsparcia o charakterze pomocniczym w stosunku do działalności głównej usługobiorców (franczyzobiorców). W ramach prowadzonej działalności spółka rozwija sieć aptek.

Podstawą jej modelu biznesowego są dwa rodzaje umów: umowa franczyzy oraz umowa ramowa o świadczenie usług.

Na gruncie umowy o świadczenie usług spółka zobowiązała się świadczyć usługi wsparcia o charakterze tzw. back-office. Usługi te obejmują: usługi z zakresu księgowości, obsługi kadrowo-płacowej, zarządzania zasobami ludzkimi, wsparcia IT oraz inne usługi administracyjne.

Na podstawie umowy franczyzy, franczyzobiorcy nabywają prawo do używania swoistego know-how, otrzymują wsparcie techniczne, organizacyjne oraz marketingowe w zakresie operacyjnej działalności aptecznej, a także zostaje im udzielona licencja na korzystanie z oznaczeń handlowych (znaku towarowego i usługowego) oraz z oprogramowania. W szczególności w ramach franczyzy spółka udziela licencji na korzystanie z oznaczeń handlowych (m.in. znaku towarowego).

Znaki towarowe nie stanowią dla spółki "wartości niematerialnych i prawnych" podlegających amortyzacji. Z kolei prawa autorskie do wzorów opakowań produktów oferowanych pod marką własną, które sprzedawane są w aptekach należących do franczyzobiorców, stanowią "wartości niematerialne i prawne" i spółka dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów.