GIF interpretuje przepisy dotyczące obrotu lekami. Czy hurtownia może zlecić ich dystrybucję innej?

Hurtownia farmaceutyczna, która przyjmuje zlecenie przechowywania i dystrybucji leków na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego nie może powołując się na zapisy umowy zawartej z podmiotem odpowiedzialnym zlecać innej hurtowni przechowywania oraz dystrybucji leków - ocenia GIF.

GIF wydał dwie decyzje w sprawie nowych zasad obrotu hurtowego.

W jednej z nich przedsiębiorca zadał pytania:

1. Czy przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego negocjujący na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego oraz zgodnie z jego wytycznymi umowy sprzedaży i dostawy leków z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia obrotu hurtowego może wykonywać taką działalność bez wpisu do rejestru pośredników w obrocie lekami (stroną umowy sprzedaży lub dostawy będzie podmiot odpowiedzialny)?

2. Czy przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego powinien uzyskać pozwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli planuje zawierać umowy sprzedaży i dostawy leków z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia obrotu hurtowego?

3. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie 2, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego, nieposiadający władztwa fizycznego nad lekami, może zawierać z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia obrotu hurtowego umowy sprzedaży i dostawy leków należących do podmiotu odpowiedzialnego we własnym imieniu, ale na rzecz podmiotu odpowiedzialnego bez uzyskania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej?

GIF odpowiedział, że w przypadku pierwszego pytania przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego negocjujący na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego oraz zgodnie z jego wytycznymi umowy sprzedaży i dostawy leków z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia obrotu hurtowego może wykonywać taką działalność bez uzyakania wpisu do rejestru pośredników w obrocie lekami.

W przypadku pozostałych pytań, GIF uznał, że nie dotyczą one zakresu i sposobu stosowania przepisów, lecz zmierzają do oceny wskazanych modeli biznesowych. A w takiej sytuacji GIF nie jest uprawniony do przedstawiania oceny prawnej.

Inny przedsiębiorca zadał Inspekcji pytanie czy posiadając zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w Polsce (tzw. hurtownia producencka), który w ramach działań umownych z podmiotem odpowiedzialnym wykonuje dla tego podmiotu czynności przechowywania i dostarczania w imieniu podmiotu odpowiedzialnego leków, co do których podmiot odpowiedzialny uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, będzie mógł od dnia 1 lipca 2020r. zlecić podwykonawcy, tj. operatorowi logistycznemu posiadającemu zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, dostarczanie tech leków do aptek.