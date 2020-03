GIF: taka forma działalności stanowi reklamę aptek

Zamieszczenie wizualnie atrakcyjnych łącz internetowych do konkretnych aptek nie stanowi wyłącznie ułatwienia dla użytkownika strony internetowej danego leku, ale też - pośrednio- zachęca do zakupu w tych aptekach - ocenia GIF.

Spółka przedstawiła GIF schemat planowanej działalności z prośbą o wydanie interpretacji.

Planuje działalność reklamową polegającą na zamieszczaniu na reklamowej stronie internetowej produktu leczniczego informacji o możliwości zakupu tego produktu w konkretnej aptece internetowej wraz z zamieszczeniem łącza internetowego umożliwiającego użytkownikowi bezpośrednie przejście na stronę internetową tej apteki. Spółka przedstawiła GIF wzór planowanej zakładki internetowej.

W jej ocenie, nie jest to forma reklamy apteki. Przekonuje, że jest to wyłącznie informacja, bez elementu zachęty, jak i bez jakiejkolwiek sugestii zmierzającej do zwiększania obrotów konkretnych aptek.

GIF uznał jednak taką działalność za naruszenie zakazu reklamy aptek. Zdaniem Inspektora, zamieszczenie wizualnie atrakcyjnych łącz internetowych do konkretnych aptek, według podanego wzoru grafiki, nie stanowi wyłącznie ułatwienia dla użytkownika strony internetowej danego produktu leczniczego, ale również – pośrednio- zachęca do zakupu w aptekach reklamowanych za pomocą tych grafik.

GIF wskazuje, że reklama leku, w sytuacji powiązania sprzedaży tego produktu z konkretnymi aptekami, niewątpliwie zwiększy liczbę transakcji danej apteki lub zwiększy wartość tych transakcji.

Więcej: https://www.gov.pl/