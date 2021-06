Globalnie krążą podróbki leków warte 4 mld euro

W czasie pandemii zaobserwowano znaczny wzrost liczby podrabianych leków, takich jak antybiotyki i środki przeciwbólowe, a także środków ochrony indywidualnej i masek ochronnych.

Prawie co dziesiąty Europejczyk (9%) stwierdził, że został wprowadzony w błąd przy zakupie fałszywych towarów - wynika z badania pt. Obywatele europejscy a własność intelektualna przeprowadzonego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Konsumenci wprowadzani w błąd

Między państwami członkowskimi UE występują znaczne różnice. Państwami o wyższym odsetku konsumentów wprowadzanych w błąd są Bułgaria (19%), Rumunia (16%) i Węgry (15%). Natomiast Szwecja (2%) i Dania (3%) odnotowują najniższe liczby pod tym względem w UE.

Polska plasuje się nieco powyżej średniej europejskiej, a 10% Polaków twierdzi, że zostało wprowadzonych w błąd i namówionych do kupienia podrobionych towarów.

W czasie pandemii było więcej podróbek

Podróbki stanowią 6,8% produktów przywożonych do UE o wartości 121 mld euro, zgodnie z wynikami wspólnego badania EUIPO i OECD, i dotyczą każdej branży: od kosmetyków i zabawek, win i napojów, elektroniki po odzież, a nawet pestycydy. Mogą one stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, zwłaszcza z powodu narażenia na niebezpieczne substancje chemiczne oraz inne zagrożenia.

W czasie pandemii COVID-19 wzrosły obawy związane z podrabianymi produktami. Znaczny wzrost liczby podrabianych leków, takich jak antybiotyki i środki przeciwbólowe, a także innych produktów medycznych, takich jak środki ochrony indywidualnej i maski ochronne, uwypuklił to zjawisko, ponieważ sprawcy naruszeń wykorzystują niepewność ludzi co do nowych metod leczenia i szczepionek.

Podróbki warte 4 mld euro

Podrobione produkty farmaceutyczne o wartości 4 mld euro są przedmiotem handlu na całym świecie.

Jak podkreślili autorzy raportu, w porównaniu do poprzednich badań, odnotowano spadek - z 7% do 5% - osób dokonujących celowego zakupu podróbek oraz spadek z 10% do 8% przypadku celowego piractwa.

"Chociaż badanie nie wyjaśnia, dlaczego podróbki są obecnie postrzegane bardziej negatywnie, trend ten prawdopodobnie zostanie wzmocniony przez sprzeciw opinii publicznej wobec fałszywych leków i środków ochrony osobistej podczas kryzysu Covid-19" - dodają.