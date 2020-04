Godziny dla seniorów. Czy warto sprawdzać wiek pacjenta?

To farmaceuta podejmuje decyzję, gdyż nie można odesłać o godz. 12.01 pacjenta, który przyszedł kupić lek ratujący życie lub zdrowie, ale można odesłać pacjenta który np.: chce kupić tylko kosmetyk - uważa prawnik śląskiej OIA, interpretując zmiany w Pf.

Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, przygotował interpretację przepisów prawa farmaceutycznego zmienionych rozporządzeniem Rady Ministrów z 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w czynnych obiektach handlowych lub usługowych, w tym aptekach jest obowiązek zapewnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

W ocenie prawnika, należy zapewnić rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk, czyli jak zapewnia się środek do dezynfekcji, to rękawiczek zapewniać nie trzeba.

W tym samym czasie, w aptece nie może być więcej niż 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00–12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia.

W opinii prawnika, nadal też obowiązują przepisy prawa farmaceutycznego i ustawy o izbach aptekarskich, stanowiące, iż wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych.

To oznacza, że w tej sytuacji to farmaceuta podejmuje decyzję, gdyż nie można odesłać o godz. 12.01 pacjenta, który przyszedł kupić lek ratujący życie lub zdrowie, ale można odesłać pacjenta który np.: chce kupić tylko kosmetyk.

- W tym zakresie decyzję podejmuje farmaceuta mając na względzie zasady etyki i deontologii zawodowej oraz zasadę primum non nocere - uważa mec. Szulc.

- Na marginesie należy wskazać, że wydający przepis nie wskazał, jak należy sprawdzać wiek danej osoby, co może powodować, że będzie to przepis częściowo martwy. W tej sprawie przede wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek. Wyrażam pogląd, że lepiej naruszyć ten geriatryczny zakaz i sprzedać lek potrzebującemu pacjentowi bez względu na wiek niż narazić zdrowie lub życie pacjenta na uszczerbek - dodaje.

