Intertemporalność przepisów AdA pod znakiem zapytania?

Rozstrzygnięcie należy ocenić jednoznacznie negatywnie, w szczególności z uwagi na naruszenie szeregu przepisów Prawa farmaceutycznego czy też ustawy AdA - oceniają prawnicy DPZ w kontekście decyzji opolskiego WIF o cofnięciu zezwolenia po przekroczeniu limitu 4 aptek.

Niedawno informowaliśmy o komunikacie ZAPPA, w którym Związek donosił o "co najmniej trzech zamkniętych aptekach w Kluczborku, z uwagi na przejęcie ich przez sieć aptek z naruszeniem ustawy Apteka dla Aptekarza".

- Na wniosek ZAPPA, opolski WIF wszczął postępowanie i po stwierdzeniu naruszenia prawa, zakończył je decyzją cofającą zezwolenia - poinformował Związek.

Kancelaria DZP skomentowała decyzję inspekcji farmaceutycznej, w której kwestionuje możliwość nabycia udziałów w spółkach prowadzących apteki, oceniając ją jako "niepokojącą".

Spółka, której dotyczy postępowanie, prowadziła dwie apteki na podstawie zezwoleń wydanych przed wejściem w życie przepisów AdA oraz jedną aptekę na podstawie zezwolenia wydanego w związku z wnioskiem złożonym przed AdA.

W sprawie nie doszło do żadnego rodzaju przekształcenia podmiotowego czy tez łączenia spółek, a jedynie do zmiany w strukturze właścicielskiej spółki z o.o., która cały czas stanowiła ten sam podmiot apteczny. W wyniku samej transakcji nie doszło do zmiany treści zezwoleń - podkreślają prawnicy.

Opolski WIF w uzasadnieniu decyzji wskazał m.in., że tzw. limit 4 aptek ma zastosowanie również do podmiotów prowadzących apteki na podstawie zezwoleń wydanych przed Apteką dla Aptekarza, a po drugie limit ten stanowi warunek ciągły prowadzenia działalności aptecznej.

"Rozstrzygnięcie należy ocenić jednoznacznie negatywnie, w szczególności z uwagi na naruszenie szeregu przepisów Prawa farmaceutycznego czy też ustawy Apteka dla Aptekarza, jak również podstawowych zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz Prawie przedsiębiorców oraz brak wzięcia pod uwagę stanowiska Ministra Zdrowia oraz orzecznictwa sądów administracyjnych – odnoszących się do kwestii intertemporalności przepisów Apteki dla Aptekarza - oceniają prawnicy DZP.

