Kancelaria przypomina o obowiązku weryfikacji autentyczności leków

Od 1 lipca zaczął obowiązywać art. 127cb Prawa Farmaceutycznego, wprowadzony nowelizacją z dnia 11 września 2019 r., nakładający kary na podmioty niedopełniające obowiązków wynikających z rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. dotyczących m.in. weryfikacji autentyczności leków.

Prawnicy przypominają, jakie kary może nałożyć GIF w przypadku niedostosowania się do wymogów prawa.

- Podmiot odpowiedzialny – w wysokości do 500 tys. zł

- Wytwórca lub importer – do 500 tys. zł

- Hurtownia farmaceutyczna – do 500 tys. zł

Główny Inspektor Farmaceutyczny może też wszcząć postępowanie i wydać decyzję w przedmiocie cofnięcia zezwolenia m.in. jeżeli uzna, że hurtownia farmaceutyczna powinna skanować leki, a tego nie robi.

Ponadto Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 tys. zł na aptekę (w tym aptekę szpitalną, punkt apteczny lub dział farmacji).

