Kary pieniężne nałożone na osoby zdrowe za brak maseczki są nieważne?

Do I czytania w sejmowej Komisji Zdrowia został skierowany poselski projekt nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Posłowie proponują uznanie z mocy prawa nieważność wszystkich kar pieniężnych niezależnie nałożonych na osoby, które nie zastosowały się do obowiązku zakrywania ust i twarzy.

Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości rozszerzenia przez Radę Ministrów po uzyskaniu opinii Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązku poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów na osoby chore i podejrzane o zachorowanie oraz wprowadzenia z mocy prawa nieważności wszystkich kar pieniężnych nałożonych na osoby, które nie zastosowały się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

Jak uzasadniają autorzy nowelizacji, obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa, wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie przepisu (art. 46b pkt 4 ustawy o zapobieganiu zakażeń), który przewiduje obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.

"Oznacza to, że na podstawie tego przepisu Rada Ministrów mogła nałożyć nakaz zakrywania twarzy wyłącznie na osoby chore i podejrzane o zachorowanie, tj. wykazujące objawy lub posiadające kontakt z osobą zakażoną. Rada Ministrów w §18 Rozporządzenia z 10 kwietnia 2020 r. założyła odpowiedni nakaz na wszystkich. Należy zatem wskazać, że nie istniała podstawa prawna do wydania rozporządzenia w zakresie nałożenia określonego nakazu na osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną lub na podstawie innej przesłanki nie są poddane kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Co za tym idzie, wszystkie kary pieniężne nałożone na podstawie niezastosowania się do obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa, były nieważne" - napisano w uzasadnieniu.