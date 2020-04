KAS: przesyłka z Łotwy. A w niej m.in. sterydy

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białegostoku podczas kontroli przesyłek kurierskich zabezpieczyli 6650 sztuk nielegalnie przesyłanych farmaceutyków.

Wśród zatrzymanych lekarstw znajdowały się sterydy anaboliczne, preparaty zawierające hormony oraz leki stosowane w leczeniu nowotworów.

Funkcjonariusze podlaskiej KAS podczas kontroli przesyłek w białostockim oddziale jednej z firm kurierskich zabezpieczyli paczkę zawierającą 6650 sztuk tabletek oraz ampułek ze sterydami anabolicznymi, hormonami oraz lekami stosowanymi w leczeniu nowotworów.

Preparaty medyczne, których wartość rynkowa została oszacowana na ok. 15 tys. złotych zostały wysłane z Łotwy.



Z uwagi na podejrzenie naruszenia przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczących wprowadzenia do obrotu preparatów medycznych bez stosownego zezwolenia, lekarstwa zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy KAS do dalszego postępowania.

Więcej: https://www.podlaskie.kas.gov.pl